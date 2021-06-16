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金融時報發文 人民幣下半年易貶難升

記者李仲維／綜合報導
人行旗下刊物預估下半年人民幣易貶難升。（中新社）
人行旗下刊物預估下半年人民幣易貶難升。（中新社）

人民幣兌美元中間價15日貶值跌破6.4整數關卡，主因中國人民銀行看貶人民幣，人行旗下的金融時報發文指出，全民免疫、經濟復甦、通膨加劇、貨幣政策收緊，種種跡象都指向美元升值，下半年人民幣匯率易貶難升。

人民幣兌美元中間價昨報6.4070，貶值214個基點；在岸市場人民幣兌美元15日下午縮量收跌逾百點，報收6.4021，與中間價雙雙創逾一周新低。

金融時報文章指出，近一段時間以來，人民幣匯率走勢牽動市場神經。自人行決定上調金融機構外匯存款準備金率後，人民幣兌美元匯率已由6.35的近期高點貶至6.39上方。市場分析師普遍認為，人民幣匯率趨近貶值拐點，下半年很大機率會出現貶值壓力。

文章稱，影響人民幣匯率的因素是多方面的，其中美元升值風險將是最直接的一項。

文章分析，今年第一季美債收益率走高，推動美元指數出現階段性升值，3月底美元指數曾達93.18的階段性高點。此後，歐洲疫苗接種較快等短期因素使美元近兩月走弱，但美元指數近期已在90附近尋找到強力支撐，市場猜測這很可能是美元的中期底部。華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，美元在中長期會有較大反彈，人民幣或已接近貶值拐點。

文章認為，全民免疫、經濟復甦、通膨加劇、貨幣政策收緊，種種跡象都在指向美元升值邏輯的最終實現。

美國等已開發國家預計將在第三季基本實現群體免疫，近期歐美PMI連創新高。國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，這表明受益於疫苗接種，經濟復甦動能正顯著加強。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，下半年美國經濟如果強勁復甦，可能再次導致美元走強。

文章稱，歸根結蒂，經濟基本面是匯率的決定性因素。唐建偉認為，大陸經濟今年將是前高後低走勢，而美國和全球可能是前低後高，下半年中美經濟增速差縮小，或使人民幣匯率承壓。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，今年下半年美國聯準會加息的預期將捲土重來，年底和明年初將會出現加息的政策窗口，一旦美國加息，大陸很大機率不會迅速跟進，中美利差會進一步收窄，甚至可能會出現階段性的反向利差，這將推動美元走強。

匯率 美國 指數

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