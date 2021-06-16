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小米跨界造車 急徵自駕人才

記者林宸誼／綜合報導

小米集團造車又有新進展，在官網發布大量自動駕駛領域相關共20個職位，工作地點均為北京海淀區，且每一項職位信息前都標註了「急」字。

界面新聞報導，小米這次社會招聘的細分種類十分豐富，包含數據平台、車載基礎架構、決策規畫、毫米波演算法、開發工具、前端平台開發、嵌入式軟體、控制、感知、高精地圖、模擬平台等共20個職位。

就在發布自動駕駛職位的前幾天，雷軍於6月8日曾低調造訪河北保定的長城汽車研發中心，雖然雙方均未對外公布此次行程的目的內容，但業內都認為與小米的代工有關。

而在2021中國汽車重慶論壇上，比亞迪董事長王傳福更曾明確表示，未來在汽車業務上比亞迪將支持小米汽車的發展，而且不僅是支持，比亞迪和小米在汽車領域的合作正在洽談一些項目。

業內解讀小米招聘信息，認為「小米研發中心總部即將落戶北京」，不過並未得到小米方面的證實。

小米招聘「自動駕駛工程師」的同時，還投資了兩家自動駕駛技術公司，6月3日，小米參與了縱目科技的1.9億美元的D輪投資；6月8日，小米和高瓴、美團共同領投了禾賽科技超過3億美元的D輪融資。

這也是小米宣布造車後，首次在汽車領域進行投資，而且這兩家公司是今年5月到6月間，獲得融資的16家自動駕駛相關公司裡，獲投金額最高的兩家。

IT之家報導，自今年3月30日小米集團宣布進軍造車業務以來，包括北京、上海、武漢等多地，都傳出正在與小米集團接洽，希望小米汽車落戶的消息。

小米 汽車 北京

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