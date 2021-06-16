鴻海拚電動車 砸資9.95億台幣入股碩禾

鴻海集團15日宣布透過子公司鴻揚創投斥資9.95億元，參與太陽能導電漿暨新能源材料商碩禾私募，取得碩禾10.54%股權，成為碩禾第二大股東。圖為鴻海董事長劉揚偉（左）與碩禾董事長陳繼明。（本報資料照片）

鴻海 集團衝刺電動車 布局又有新動作，15日宣布透過子公司鴻揚創投斥資9.95億（台幣，下同，約3600萬美元），參與太陽能導電漿暨新能源材料商碩禾私募，取得碩禾10.54%股權，成為碩禾第二大股東，未來雙方將攜手開發電動車電池材料，強化關鍵零組件領域，搶攻全球電動車市場。

鴻海集團此次是以每股124.4元，取得碩禾私募普通股800萬股，以碩禾15日收盤價160元計算，折價約22.2%。

由於電池是電動車最關鍵的零組件之一，攸關續航力與安全性等問題，碩禾投入電動車電池材料多年，此次鴻海集團與碩禾結盟，市場看好，將對鴻海集團發展電動車有非常大的幫助。

鴻海近年積極布局電動車產業，宣布「3+3」發展策略之後，就不斷在電動車領域拓展潛在商機，繼2020年與國內裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立MIH聯盟外，也陸續與拜騰、吉利、Stellantis、Fisker以及PTT等國際廠商聯盟，建立不同形式的商業合作模式。鴻海並分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，以提供完整服務，並打造電動車產業的新出海口。

鴻海表示，集團認購碩禾私募股權主因有二：一是碩禾在現有的動力電池正負極材料擁有自主研發技術；二是碩禾近年積極開發電動車電池材料相關領域，與鴻海推動電動車產業具有上下游材料供應互補的綜效，藉由此次入股碩禾，鴻海逐步補足電動車動力電池領域關鍵拼圖，隨著一系列電動車關鍵技術到位，有助順利搶攻全球電動車市場。

鴻海今年積極推動電動車MIH聯盟，集結超過1600多家軟硬體夥伴，包括軟體巨頭安謀（Arm）和德國塑膠零件製造商Konzelmann等供應商，標準化、模組化、平台化的設計參考為業界首創，大幅降低電動車開發門檻，創造一個人人可參與的電動車時代。

碩禾本業為太陽能導電漿料，近年來積極布局電動車領域，除發展動力電池負極材料外，也轉投資芯和能源、榮炭、創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。

碩禾表示，電池材料出海口穩定性是碩禾發展的關鍵因素，鴻海是未來電動車產業的關鍵廠商，因此辦理私募案，引進鴻海集團為私募認購對象。

藉由此次私募引入鴻海的資金，碩禾將建立動力電池負極材料量產線。

碩禾已是MIH聯盟成員，希望藉由與鴻海集團的上下游策略聯盟，並肩榮炭共同發展動力電池正負極材料，以利快速供應電動車所需的關鍵電池領域，建構具競爭力的台灣 電動車產業鏈。