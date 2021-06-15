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美中貿易紛爭緩和 中國前5個月糧食進口大增5成

記者蔡敏姿／綜合報導
中國前五個月糧食進口量年增50.6%，進口最多的糧食就是大豆。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）
中國前五個月糧食進口量年增50.6%，進口最多的糧食就是大豆。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）

聯合國糧農組織數據顯示，今年5月全球糧價年漲近40%，創十年來新高。而中國前五個月糧食進口量年增幅50.6%，總量高達6667.5萬噸。中國進口最多的糧食就是大豆，主因大豆是美中貿易的主力產品，大豆搾油後的豆粕也是養豬的重要飼料。

網易財經報導，按照正常的情況，國際糧價上漲，中國應該減少糧食進口才對，但為何不減反增？專家稱，在中國進口的糧食當中，主糧如大米、小麥的占比很少，首先就可以排除中國主糧緊缺的情況。

其次，中國進口的糧食以大豆為主，但大豆並不是主食，境內大面積種植豆類的性價比不高，因此不如從海外進口。大豆在中國主要有兩個作用，一個是煉成植物油，還有就是充當養殖企業的口糧，養殖業在近幾年時間擴張很快，對於大豆、玉米等農作物的需求自然就增加。

騰訊網報導，中國海關總署數據顯示，今年前五個月，中國共進口大豆3823.4噸，占全部糧食進口量的57.34%。分析稱，美中貿易紛爭緩和帶動大豆進口量，而未來兩個月的大豆進口量預計將超過1000萬噸。

分析稱，糧食自給率是評估一個國家糧食自給程度的重要指標，自給率越高，國際糧價對於地區糧食的影響就越小。一般來說，糧食自給率在100%，說明是完全自給；一旦小於90%，糧食供求的風險就會增大。而中國商務部數據顯示，進口糧只占中國境內糧食消耗的2%左右，三大主糧（稻榖、小麥與玉米）的自給率很高，基本上可以滿足自給。

2020年中國全國糧食產量約超過6.5億噸。按照今年前五個月進口糧食6667.5噸來計算，全年進口量也只有1.6萬噸，在中國自產糧數據來看，進口的部分幾乎可以忽略不計。換句話來說，國際糧價大漲對中國影響十分有限。　　

不過，國際糧價如果持續大幅上漲，這些影響可能不會直接反應在糧價上，但可能會以其他的形式出現，比如肉價以及能源的價格上調。

中國 商務部 聯合國

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