我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

中國拉拔半導體 大基金2期將接棒

記者林宸誼／綜合報導
晶圓產能緊缺，中國國家大基金二期再度出手投資。（新華社）
晶圓產能緊缺，中國國家大基金二期再度出手投資。（新華社）

投資已逾五年的中國國家積體電路產業投資基金（簡稱「大基金一期」）完成階段性任務逐步退場，近一個月來密集出售國科微等公司持股，並由「大基金二期」接棒投資半導體領域，日前更攜手華潤微建設12吋功率半導體晶圓生產線項目。

第一財經日報報導，一名晶片企業相關負責人表示，大基金減持或多或少會對股價造成下跌壓力，但短期下跌不改半導體的長期走勢，市場真正關注的還是晶片個股實現中國國產替代的進程，對於大基金自身來說，退出是市場化行為，一期投資已逾五年，二期的投資方向更值得關注。

6月11日，受大基金一期減持消息影響，國科微跳空開低，收在人民幣70.12元，大跌9.52%；主因是該公司在10日晚間公告，大基金計畫以集中競價交易方式減持公司股票，減持股數不超過總股本的2%。

事實上，在今年6月初，存儲晶片龍頭股兆易創新也公布大基金減持的最新進展，5月31日到6月1日期間，大基金透過集中競價交易減持184.28萬股，占公司總股本的0.28%，持有股份比率下降至6%。

此外，通富微電和長電科技，分別於5月19日、5月17日發布公告，大基金擬以集中競價方式減持不超公司總股本2%的股份，減持金額分別為人民幣46億元、人民幣12億元（約7.2億美元及1.8億美元）。

自2020年下半年以來，晶片缺貨現象愈演愈烈，產能緊俏、價格上漲，正催促企業投產擴建的腳步，日前大基金二期攜手功率半導體龍頭公司華潤微，投資人民幣75.5億元（約11.8億美元）建12吋晶圓生產線。

華潤微全資子公司華微控股擬與大基金二期、重慶西永共同簽署投資協議，發起設立潤西微電子項目公司，註冊資本為人民幣50億元（約7.8億美元），由項目公司投資建設12吋功率半導體晶圓生產線項目，建成後預計將形成每月3萬片的產能。

華微控股以自有資金出資人民幣9.5億元（約1.4億美元），出資完成後占項目公司註冊資本的19%，重慶西永、大基金二期最終出資比例分別為48%、33%。

作為「功率IDM+代工」龍頭企業，華潤微現有6吋產能約為每年248 萬片、8吋產能約為每年144萬片。

今年第1季，華潤微實現營收、淨利潤分別年增47.92%、251.85%，此次與大基金共建12吋晶圓產線，將進一步鞏固公司在功率半導體領域的地位。

6月11日，華潤微總市值在盤中首次突破人民幣千億元大關，收人民幣75.14元，上周累計大漲19.25%。

投資 晶片 中國

上一則

手頭有錢 刷卡交易量年增20%

下一則

評估長期通膨 小摩囤積現金

延伸閱讀

全球晶片吃緊 通路商業績大增 躍疫情贏家

全球晶片吃緊 通路商業績大增 躍疫情贏家
全球半導體短缺下 南韓邏輯晶片外銷創新高

全球半導體短缺下 南韓邏輯晶片外銷創新高
日經：台積擬在美建封裝廠

日經：台積擬在美建封裝廠

英特爾傳以逾20億洽購SiFive

英特爾傳以逾20億洽購SiFive

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
世界各地的比特幣礦商已同意，將對這個全球最大加密貨幣進行「Taproot」更新，為四年來首見的重大更新。圖為香港一處比特幣廣告。(美聯社)

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

2021-06-13 12:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？