中國拉拔半導體 大基金2期將接棒

晶圓產能緊缺，中國國家大基金二期再度出手投資。（新華社）

投資 已逾五年的中國 國家積體電路產業投資基金（簡稱「大基金一期」）完成階段性任務逐步退場，近一個月來密集出售國科微等公司持股，並由「大基金二期」接棒投資半導體領域，日前更攜手華潤微建設12吋功率半導體晶圓生產線項目。

第一財經日報報導，一名晶片 企業相關負責人表示，大基金減持或多或少會對股價造成下跌壓力，但短期下跌不改半導體的長期走勢，市場真正關注的還是晶片個股實現中國國產替代的進程，對於大基金自身來說，退出是市場化行為，一期投資已逾五年，二期的投資方向更值得關注。

6月11日，受大基金一期減持消息影響，國科微跳空開低，收在人民幣70.12元，大跌9.52%；主因是該公司在10日晚間公告，大基金計畫以集中競價交易方式減持公司股票，減持股數不超過總股本的2%。

事實上，在今年6月初，存儲晶片龍頭股兆易創新也公布大基金減持的最新進展，5月31日到6月1日期間，大基金透過集中競價交易減持184.28萬股，占公司總股本的0.28%，持有股份比率下降至6%。

此外，通富微電和長電科技，分別於5月19日、5月17日發布公告，大基金擬以集中競價方式減持不超公司總股本2%的股份，減持金額分別為人民幣46億元、人民幣12億元（約7.2億美元及1.8億美元）。

自2020年下半年以來，晶片缺貨現象愈演愈烈，產能緊俏、價格上漲，正催促企業投產擴建的腳步，日前大基金二期攜手功率半導體龍頭公司華潤微，投資人民幣75.5億元（約11.8億美元）建12吋晶圓生產線。

華潤微全資子公司華微控股擬與大基金二期、重慶西永共同簽署投資協議，發起設立潤西微電子項目公司，註冊資本為人民幣50億元（約7.8億美元），由項目公司投資建設12吋功率半導體晶圓生產線項目，建成後預計將形成每月3萬片的產能。

華微控股以自有資金出資人民幣9.5億元（約1.4億美元），出資完成後占項目公司註冊資本的19%，重慶西永、大基金二期最終出資比例分別為48%、33%。

作為「功率IDM+代工」龍頭企業，華潤微現有6吋產能約為每年248 萬片、8吋產能約為每年144萬片。

今年第1季，華潤微實現營收、淨利潤分別年增47.92%、251.85%，此次與大基金共建12吋晶圓產線，將進一步鞏固公司在功率半導體領域的地位。

6月11日，華潤微總市值在盤中首次突破人民幣千億元大關，收人民幣75.14元，上周累計大漲19.25%。