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華為買不到 榮耀50系列手機採用高通晶片

記者蔡敏姿／綜合報導
榮耀明（16）日發表新一代榮耀50系列手機，目前在京東和榮耀商城預購人數已高達112萬人。（中新社）
榮耀明（16）日發表新一代榮耀50系列手機，目前在京東和榮耀商城預購人數已高達112萬人。（中新社）

華為買不到的高通晶片，榮耀買到了，並將在16日發表新一代榮耀50系列手機，目前在京東和榮耀商城預購人數已高達112萬人，這也是榮耀首次採用高通驍龍778G處理器。

騰訊網報導，榮耀將發布榮耀50系列手機，這是榮耀與華為分家後首次發布旗艦機型。該款手機將首次搭載高通驍龍778G處理器，該處理器採用台積電6奈米製程工藝，最高主頻為2.4GHz。主攝影鏡頭將採用類似華為P50系列的雙大環鏡頭模組樣式。

此次榮耀歸來，也獲得市場熱烈響應。自6月1日10時開始預售，截至發稿前，榮耀50系列在京東和榮耀商城預約人數合計已達112萬人以上。隨著618電商年中購物節將至，榮耀50系列可能是唯一的新機。市場分析，官方選擇在16日發布新品，肯定是發布即發售狀態。

據悉，榮耀50有望搭載後置三攝影鏡頭，主攝為5000萬像素，並輔之以1300萬超廣角鏡頭與800萬長焦鏡頭；而Pro版本，還將加入一顆TOF鏡頭。榮耀50系列的相機模組將採用獨特的戒環式設計。

瞄準短影音火熱趨勢，用戶養成手機紀錄生活的習慣，榮耀50系列便打造出Vlog影像至美之作的賣點。為此，在影像能力上升級，並且針對用戶痛點優化升級，使得用戶能輕鬆拍出更優秀作品。上月，榮耀CEO趙明在2021高通技術與合作峰會上曾表示，榮耀正式與高通達成戰略合作，未來榮耀全系產品將採用高通平台。榮耀的晶片供應將在6月全面恢復，包括 AMD、英特爾、鎂光、三星、高通、微軟、聯發科等。

趙明稱，4月是榮耀最黑暗的時刻，5月逐步恢復，從6月起榮耀的晶片供應將全面恢復，榮耀市占率最低點是3%，如今恢復至8%。他坦言，當下安卓系統依然是榮耀首選，但未來不排除使用鴻蒙。

興業證券判斷，雖榮耀恢復晶片供應，但當前交貨期延長下，晶片取得仍有困難，全年手機出貨預估仍維持在4000萬支左右水平。

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