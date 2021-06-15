浙江五芳齋粽子 擬募資1.6億美元 赴上海掛牌

中國 賣粽百年老字號浙江五芳齋，將成為「A股粽子第一股」，擬募資人民幣10.5億元（約1.6億美元），計畫在上交所主板上市。公司平均年賣4億顆粽子，年營收 超過人民幣24億元（約3.7億美元）。

小小一顆粽子，不但養活五芳齋這個老字號，還將掛牌上市。華爾街見聞報導，五芳齋日前在中國證監會網站發布招股書，計畫公開發行不超過2518.5萬股，保薦人是浙商證券 。

招股書顯示，過去三年，五芳齋年均營收都逾人民幣24億元，獲利均超過人民幣2億元（約3134萬美元），去年獲利人民幣1.4億元（約2193萬美元）。截至去年底，公司僅流動資產逾人民幣10億元（約1.5億美元），資產總額超過人民幣15億元（約2.3億美元）。

五芳齋誕生於1921年，由浙江蘭溪籍商人張錦泉在當時嘉興的張家弄口開設首家「榮記五芳齋」粽子店。1998年，嘉興市五芳齋粽子公司改組，同時吸引嘉興百貨、嘉興肉類中心、嘉興釀造、嘉興農科院及部分自然人共同作為發起人，成立浙江五芳齋實業股份有限公司。

粽子在五芳齋的產品及營收中占有絕對的主導地位，在營收中的占比超過七成。雖然五芳齋也有月餅、米等其他產品，但粽子的龍頭地位絲毫不動搖。公司董事長、五芳齋集團董事長厲建平、其子厲昊嘉任董事兼總審計師，父子兩人合計持股40%，為集團實控人。

從增速角度來看，公司出現兩大隱憂，中國新聞周刊報導，五芳齋過去兩年的營收和淨利潤雙雙下降。五芳齋的粽子售價從2018年的每公斤人民幣2.99元，上漲至2020年的每公斤人民幣3.68元，漲幅達23%。公司通過直營、合作經營、加盟、經銷等方式建立的474家門市，多數處於虧損狀態。

專家認為，若五芳齋能成功上市，或許能解決目前所面臨的問題。此外，作為「粽子第一股」，五芳齋也能借上市提升品牌影響力，從而促進公司市場的跨區域發展和品牌整合。

中國證券報指出，不同地區對粽子的偏愛也不同。廣州最愛鮑魚粽，上海最愛蛋黃粽，鄭州最愛蜜棗粽，北京最愛清水白粽，汕頭最愛鹹甜雙拼粽。