我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

中國13省市CPI 高於平均值

記者李仲維／綜合報導

哪些城市有通膨或通縮隱憂？中國國家統計局最新公布的31個省區市5月消費者物價指數（CPI）顯示，16個省市5月CPI漲幅低於全國，貴州最低僅為0.4%，新疆漲幅最高達2.2%。

中國國家統計局日前發布5月全國CPI年增1.3%。中新經緯報導，最新公布31個省市5月CPI顯示，北京、山西、上海、福建、重慶等16個省市漲幅低於全國平均水準。其中，貴州5月CPI漲幅最低，僅年增0.4%。

河北、廣西兩省5月CPI漲幅與全國持平，均為1.3%。天津、浙江、山東、江蘇等13個省市漲幅高於全國平均水準，其中又以新疆最高，年增達2.2%，江蘇、寧夏居次，均為2.0%。

東北證券首席宏觀分析師沈新鳳指出，從食品項目來看，豬肉成為5月CPI的主要拖累。非食品項目中，交通和通信行業是5月CPI的主要推動力。

中國人民銀行行長易綱10日表態，指今年全球通膨水準短期上升已成事實，綜合各方面因素判斷，中國今年全年的CPI走勢前低後高，平均漲幅預計在2%以下。

華泰固收張繼強團隊也認為，經濟周期與豬周期的錯位，導致年內CPI壓力不大，第4季可能是年內高點、可控制在3%以內。核心CPI年內或隨服務消費恢復與製造業成本轉嫁逐月走高，年底預計升至接近2%。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，中國缺乏全面通膨基礎，連續三年核心CPI下行，甚至需要適當的通膨來回暖。中國國內核心CPI回升，能夠促進企業經營預期改善，提高招工需求，形成良性循環。

中信建投分析師黃文濤表示，總體上維持全年CPI呈現溫和上漲判斷，節奏上在5月迎第一個高點，第3季回落，第4季再次走升。

至於工業生產者出廠價格指數（PPI）向CPI的傳導，申萬宏源證券分析師秦泰認為，5月PPI年內峰值出現，但並不等於向CPI傳導最強的階段已經過去，未來數月CPI耐用消費品仍將承受相當大的成本傳導型通膨壓力，為下半年耐用消費品需求釋放的強度投下陰影。

中國 證券 分析師

上一則

下半年油價上看75美元

下一則

比亞迪代工非蘋手機 叫陣鴻海

延伸閱讀

5月物價飆升5% 漲幅2008年來最猛

5月物價飆升5% 漲幅2008年來最猛
中國人行：今年CPI走勢前低後高

中國人行：今年CPI走勢前低後高
CPI略過熱 Fed不致收緊政策

CPI略過熱 Fed不致收緊政策
無視通膨飆升 史指收創新高

無視通膨飆升 史指收創新高

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

2021-06-06 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打