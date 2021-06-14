中國13省市CPI 高於平均值

哪些城市有通膨或通縮隱憂？中國 國家統計局最新公布的31個省區市5月消費者物價指數（CPI）顯示，16個省市5月CPI漲幅低於全國，貴州最低僅為0.4%，新疆漲幅最高達2.2%。

中國國家統計局日前發布5月全國CPI年增1.3%。中新經緯報導，最新公布31個省市5月CPI顯示，北京、山西、上海、福建、重慶等16個省市漲幅低於全國平均水準。其中，貴州5月CPI漲幅最低，僅年增0.4%。

河北、廣西兩省5月CPI漲幅與全國持平，均為1.3%。天津、浙江、山東、江蘇等13個省市漲幅高於全國平均水準，其中又以新疆最高，年增達2.2%，江蘇、寧夏居次，均為2.0%。

東北證券 首席宏觀分析師 沈新鳳指出，從食品項目來看，豬肉成為5月CPI的主要拖累。非食品項目中，交通和通信行業是5月CPI的主要推動力。

中國人民銀行行長易綱10日表態，指今年全球通膨水準短期上升已成事實，綜合各方面因素判斷，中國今年全年的CPI走勢前低後高，平均漲幅預計在2%以下。

華泰固收張繼強團隊也認為，經濟周期與豬周期的錯位，導致年內CPI壓力不大，第4季可能是年內高點、可控制在3%以內。核心CPI年內或隨服務消費恢復與製造業成本轉嫁逐月走高，年底預計升至接近2%。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，中國缺乏全面通膨基礎，連續三年核心CPI下行，甚至需要適當的通膨來回暖。中國國內核心CPI回升，能夠促進企業經營預期改善，提高招工需求，形成良性循環。

中信建投分析師黃文濤表示，總體上維持全年CPI呈現溫和上漲判斷，節奏上在5月迎第一個高點，第3季回落，第4季再次走升。

至於工業生產者出廠價格指數（PPI）向CPI的傳導，申萬宏源證券分析師秦泰認為，5月PPI年內峰值出現，但並不等於向CPI傳導最強的階段已經過去，未來數月CPI耐用消費品仍將承受相當大的成本傳導型通膨壓力，為下半年耐用消費品需求釋放的強度投下陰影。