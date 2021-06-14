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A股 再掀「炒地圖」行情

記者李仲維／綜合報導
浦東新區法規議案，帶旺上海、浙江相關類股。 （新華社）
浦東新區法規議案，帶旺上海、浙江相關類股。 （新華社）

受共同富裕示範區建設消息刺激，A股的「炒地圖」行情再現。上海、浙江、海南成為近期炒地圖行情的「三劍客」。分析師提醒，炒地圖行情是投資人情緒亢奮的反應，追高須慎重考慮風險。

自2008年刺激區域經濟成為中國宏觀經濟的重要措施以來，炒地圖成為A股常見現象。中國國務院日前提出制定上海浦東新區法規的議案，再次掀起A股的炒地圖熱潮。

國際金融報報導，以10日發布的「中共中央國務院關於支持浙江高品質發展建設共同富裕示範區的意見」為例，受消息刺激，浙江本地股11日開盤即掀起漲停潮，力源科技、開爾新材、杭州園林、中威電子早盤高開後均直線拉升至20%漲停，浙江永強、浙大網新、浙江富潤、浙農股份等24檔個股漲停。

數據寶統計顯示，按註冊地劃分，浙江上市公司有551家，位居中國第二，僅次於廣東省。

6月10日有四家浙江上市公司的股價創下歷史新高，分別是杉杉股份、長川科技、錦浪科技、天鐵股份，這些公司分別與市場熱炒的鋰電池、晶片、太陽能概念有關。

10日當天還有「關於金融支持海南自由貿易港重點園區的指導意見」發布，同樣在利多消息刺激下，海南本地股11日強勢拉升，海汽集團、海南礦業、洲際油氣、海南椰島強勢漲停。

泰石投資董事總經理韓瑋表示，相關省市在中央利多政策加持後，必然會促進區域經濟長期增長，區域內的多數股票出現一定幅度上漲，是具有合理性的。

但每檔股票依據受益程度不同，有不同的合理上漲幅度，目前的炒地圖行情更多的是投資人情緒亢奮的反應，投資人追高須慎重考慮風險。

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