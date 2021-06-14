比亞迪代工非蘋手機 叫陣鴻海

中國新能源車巨擘、先前與鴻海 集團在電子代工領域激烈競爭的比亞迪在手機 代工業務大突破，鎖定非蘋機種。比亞迪集團董事長兼總裁王傳福公開表示，「我們（比亞迪）代工很多手機，華為 手機大部分是我們製造」，並透露比亞迪也有手機金屬邊框製造能力。

鴻海集團旗下富智康（FIH）手機代工業務以非蘋品牌為主，並擁有金屬邊框製造整合一條龍能力。據悉，比亞迪不僅手握華為手機代工訂單，也拿下小米手機組裝訂單，在非蘋手機代工已有相當的勢力。

王傳福公開喊話比亞迪在非蘋手機代工領域的能量，並強調擁有金屬邊框製造能力，業界解讀，這意味比亞迪與鴻海兩大集團在手機代工業務再次彼此較勁。

市場傳出，鴻海與比亞迪一直有「瑜亮情節」，近年比亞迪淡出電子代工領域，專注在新能源車，並闖出一番天地。

王傳福日前在2021年亞布力中國企業家論壇年會「大變局下開新篇」中國商業心靈全會上發表「比亞迪的堅持」主題演講時，透露比亞迪在手機代工業務也有很大的進展。

王傳福指出，「我們（比亞迪）代工很多手機，華為的手機大部分是我們造的」，此外，華為手機的金屬框90%都是比亞迪製造，亦即整個加工組裝都是出自比亞迪之手。

據悉，比亞迪旗下比亞迪電子多年前就為華為代工手機。比亞迪透露，與華為的合作從多年前開始，雙方在多領域的深度合作都在按計畫推進。此外，比亞迪與華為的合作不僅限於手機業務。

根據比亞迪電子公布的財報，2020年手機零組件、組裝等產品業務營收約人民幣731億元（約114.9億美元），年增37.9%；以獲利來看，去年比亞迪電子（主要負責手機代工）的淨利潤為人民幣54.41億元（約8.5億美元），年增240.5%，足見手機代工業務對比亞迪獲利有一定的重要性。

至於富智康，法人指出，前五大手機代工客戶包括華為、小米、OPPO、Ensky和夏普。另外，富智康手機品牌營運包括諾基亞（Nokia）、Infocus。也有分析師指出，富智康因組裝能力較佳，在華為訂單中，是取得較多高單價的高階機型訂單。

根據市調機構IDC統計，華為智慧手機銷量原本排名全球第二，2020年受美國制裁影響，華為手機銷量暴跌，遭蘋果超越，全年出貨量1.89億支，市占率14.6%，較2019年的2.41億支大減5200萬支。