滴滴來美IPO 可望成中概「網路叫車第一股」

滴滴出行向美國證監會遞交上市（IPO）招股書，擬在紐交所掛牌上市。(路透)

美東時間6月10日，滴滴出行向美國證監會遞交上市（IPO）招股書，擬在紐交所掛牌上市，包括騰訊總裁劉熾平、阿里巴巴董事長張勇等多位商界大咖都是董事會成員，但最大股東軟銀擬退出董事會，滴滴有望成為中概股的「網路叫車第一股」。

華爾街日報報導，滴滴出行計畫融資數十億美元，並於7月開始在美國公開交易。知情人士表示，滴滴估值可能高達700億美元，由於投資 人對新上市、高成長性公司的有強烈興趣，此一數字可能會更高。

報導援引知情人士透露，滴滴預計將在這次發行中籌集估值約8%至10%資金，這些資金將用於投資技術、拓展海外業務和推新產品。

招股書顯示，滴滴的董事長為創辦人兼CEO程維，公司股東還包括騰訊公司總裁劉熾平、阿里巴巴董事長張勇、博裕資本董事總經理陳峙屹、蘋果公司企業發展副總裁Adrian Perica等人。

軟銀是滴滴最大股東，持有滴滴上市前21.5%的股票。招股書顯示，軟銀委派的董事會成員松井健太郎將在招股書生效後辭任滴滴董事，其背後的軟銀也將退出滴滴董事會。

招股書顯示，截至今年3月，滴滴在包括中國 中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、計程車、順風車、共用單車、共用電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

招股書顯示，滴滴去年虧損明顯擴大，營收下降，不復前年的兩位數增長勢頭，凸顯新冠疫情的打擊。截至去年，滴滴已有八年持續年度虧損，今年第1季終於轉虧為盈，營收為64億美元，獲利8.37億美元。

隨著Uber加大中國市場布局並獲得百度的支持，滴滴和快的於2015年宣布換股合併，滴滴開始獲得阿里巴巴的投資。但招股書並未披露阿里巴巴的持股比例。

2016年8月，滴滴吞下優步中國，滴滴和Uber相互持股，成為對方的少數股權股東。Uber目前仍是滴滴的主要股東之一，但滴滴已經出售對Uber的全部持股。

除此之外，滴滴也有造車野心，去年11月，滴滴與比亞迪合作的首款定制網約車D1問世。招股書披露，已經有接近千輛D1在營運當中，滴滴計畫推出新型號的電動汽車 ，增加定制設計的電動汽車使用數量。

九年耕耘…邁向國際舞台

滴滴出行創始人兼CEO程維及聯合創始人兼總裁柳青11日在上市招股書中發布創始人信，信中表示，滴滴從北京街道萌生，走過九個年頭，如今每天有10萬名乘客叫車；預期未來共享出行在20年內的普及率將從2%提高到24%。

騰訊網報導，程維和柳青在信中回顧滴滴的誕生、挑戰及走向全球的計畫。滴滴在時局之下看到造車的重要性，於是自主打造電動汽車，並強調自動駕駛技術將提供更多的成本節約、環境效益。

2012年北京的冬夜，程維和柳青曾像許多人一樣站在冰冷街頭叫不到車，深感沮喪，就在那一年，他們推出滴滴打車，目標很簡單，就是容易叫到出租車。

創立頭五年，滴滴平台提供任何移動需求的交通產品，包括傳統的拼車、自行車和電動自行車、順風車、專職司機和豪華轎車。

不過，就在2018年夏天，順風車平台發生兩起悲慘的刑事案件。讓他們意識到公司業務與其他互聯網平台有本質的不同，不僅僅用信息或商品將人們聯繫起來，滴滴運送的是人，意味著要對最寶貴的生命負責。

於是，滴滴對司機入職流程做重大改變，包括加強背景調查，設計200多個產品功能，並在各地滴滴車上安裝具遠程信息處理和智慧設備。之後，平台上每百萬次乘車的犯罪事件數量大幅下降。

過去三年，滴滴在14個國家開展業務，在非洲、亞太、歐洲和拉丁美洲雇佣數千名的當地員工，並為國際業務奉獻數百名工程師。他們指出，滴滴渴望成為一家真正全球性科技公司，雖然業務始於大陸，但可以用同樣方式幫助世界上更多人改善生活。相信在一個「未來移動」的世界，城市可愛宜居。