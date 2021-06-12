周小川：加密貨幣 應服務實體經濟

針對近期備受關注的加密貨幣 ，前中國 人民銀行行長周小川11日在陸家嘴論壇上表示，中方的態度是如果加密貨幣能為實體經濟服務，可能就會給予更大關注，願意投入更多的資源進行相關研發和試點。

澎湃新聞報導，周小川表示，從加密貨幣啟動的前期來看，還有些不足，比如TPS，即每秒鐘所處理的交易筆數還不夠高，另外占用比較多的網路資源和處理能力，再有可能對它的一些特性，例如去中心化、強調去監管等，會有一些爭議。

周小川說，但是這些事還要走著瞧，看一些熱點能不能在後來得到解決。

他表示，如果參與、主導的人過於想掙快錢、著急掙快錢，就很容易想通過交易來回收自己的投資 甚至是賺大錢，那就把它搞成了數位資產、加密資產。從現在來看，有一些加密貨幣要想再回到支付領域，它已經失去了機會，可能已經不太合適，也不被大家所接受。

周小川認為，在涉及到加密貨幣的創新時，中方的態度也是在很多分析和討論上，注重究竟如何為實體經濟服務，如果能為實體經濟做出重要的服務，那麼可能給予更大的關注，願意投入更多的資源，來進行這方面的研發和試點。反之，就會弱一些。