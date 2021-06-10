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人民幣跨境支付 人行推行標準化

記者蔡敏姿／綜合報導
中國央行日前頒布，針對跨境人民幣支付領域金融數據交換標準應用試點通知。(本報資料照片)
中國央行日前頒布，針對跨境人民幣支付領域金融數據交換標準應用試點通知。(本報資料照片)

人民幣跨境支付有新進度，中國央行「中國人民銀行」日前公告，將便利銀行類機構和進出口企業實施跨境收付，快捷服務企業融入全球資金通彙主渠道，同時也為金融基礎設施機構提供更大的發展機遇。

第一財經報導，人行頒布「關於開展跨境人民幣支付領域金融數據交換標準應用試點的通知」，目前，在跨境支付業務中，已有不少銀行和企業選擇使用CIPS標準收發器。

業者認為，該產品支持全球法人識別碼（LEI）、金融業通用報文方案（ISO20022）等金融數據交換標準應用，可以說是為跨境人民幣業務場景量身定做的電子指令及信息傳輸工具。

據悉，CIPS標準收發器是由跨境清算公司研發，採用國際最通用標準，用以服務銀行與企業之間的業務處理，提升支付效率，降低業務處理成本。其中，CIPS標準收發器企業版已於2021年5月17日上線。

通過CIPS標準收發器，企業可在客戶端一鍵發送跨境收付款業務，打通上下游鏈路，實現跨境人民幣業務一體化處理，大大提升跨境支付效率，便利跨境貿易和投融資結算。

對於企業而言，上線標準收發器克服流程長、時效低、資金節點狀態不透明的缺點，支付效率提升50%，手續費降低約70%。

跨境清算公司處資料顯示，截至5月31日，企業通過標準收發器辦理的業務已覆蓋香港、台灣、泰國、南非、澳洲、紐西蘭六個國家和地區，通過跨境清算公司的網絡，近期將可覆蓋全球主要經濟體。

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