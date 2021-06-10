國際原油漲價推動 中國上月PPI增速 創12年半新高

國際大宗商品大幅漲價，中國5月工業生產者物價指數（PPI）年增率大漲9%，創逾12年半以來高點。（新華社）

國際大宗商品大幅漲價推動中國 國內工業品價格繼續走揚，5月工業生產者物價指數 （PPI）年增率大漲9%，創逾12年半以來高點，且漲幅超出市場預期，主因原油、鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品漲價推動。市場普遍預期，5月PPI漲幅有很大機率是全年高點，因官方已出手要穩定大宗商品價格。

消費者物價指數（CPI）年增率則是低於市場預期，尤其月增率連續第三個月下降，主要原因是豬肉等食品價格下降。

中國國家統計局9日公布的數據顯示，5月PPI年增9%，漲幅較4月擴大2.2個百分點，創2008年10月以來最高值，1至5月PPI平均年增4.4%。CPI年增1.3%，漲幅擴大0.4個百分點；扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.9%，漲幅擴大0.2個百分點，顯示需求繼續修復。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，5月PPI年增達9%，主要行業價格漲幅均有擴大，其中石油 和天然氣開採業價格上漲99.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲34.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格漲30.4%。

伍超明認為，拉長的全球商品需求修復周期和受限的供給能力，決定此輪大宗商品周期持續時間偏長，第三季PPI繼續高位震盪的機率仍偏高，但考慮大陸國內需求恢復持續慢於供給、國內產業鏈相對較長、人民幣匯率彈性增加能部分對沖輸入性通膨壓力等因素。第四季PPI或將小幅回落。