科技、傳產帶動 台灣5月出口連11紅

台灣財政部 8日公布5月出口為374.1億美元，創歷年單月新高，年增38.6%，連續11個月正成長。財政部表示，這要歸功全球景氣復甦、原物料行情走高、新興科技及宅經濟需求不墜、出口產品價量齊揚等四大因素，在科技、傳產雙引擎催動下來到新高峰。

展望6月，財政部也坦言，國內疫情 發展及疫苗施打情況是最大變數，目前尚難預估對出口影響。

假設暫不考慮疫情因素，以及去年同月基期偏低，6月出口可望年增27%至31%，連12紅沒問題；換算單月規模約350億美元左右。

財政部統計處長蔡美娜指出，5月出口呈現強力擴張格局，11個主要出口貨類全面成長，其中包括資通與視聽產品、基本金屬、機械、塑橡膠、運輸工具五類，規模值都刷新歷年單月紀錄。

傳產貨品表現尤其亮眼，蔡美娜特別點出礦產品、塑橡膠、化學品、運輸工具、基本金屬等五類，年增率都超過五成。

蔡美娜分析，礦產品、塑橡膠、化學品成長顯著，關鍵在於國際原油從低點反彈，及歐美景氣快速復甦，其中礦產品成長1.2倍最為亮眼；運輸工具則受惠於全球車市暢旺，車用零件需求轉升，及自行車對歐美持續熱銷；基本金屬則因各大經濟體強化基礎建設擴增需求。

科技類貨品雖成長幅度不如傳產，但需求維持在高檔。蔡美娜表示，在5G通訊、車用電子、居家辦公宅經濟需求發威下，電子零組件、資通與視聽、光學器材等，5月出口年增率都在三成左右，其中資通與視聽產品5月出口近51億美元，首度單月就跨越50億美元大關。

進口表現也不惶多讓，蔡美娜指出，5月進口規模312.5億美元，是歷年單月次高，年增四成，來自出口的衍生需求使農工原料進口大幅成長。

其中最具指標意義的電子零組件進口74.3億美元，是歷年單月次高；另外進口車買氣超旺，進口小客車規模8.7億美元，是歷年單月新高，年增1.3倍。

主計總處日前也上修今年出口年增率至20.4%，並預設第2季出口年增率可高達32.8%，且第2季起，每季單季出口都可望突破1000億美元規模。