尋找電動車電池供應商 蘋果洽中國寧德時代、比亞迪

消息人士透露，蘋果與寧德時代、比亞迪洽談電動車電池供應。（路透）

路透引述四名知情人士的消息報導，蘋果 公司正與中國寧德時代和比亞迪進行初步洽談，討論為蘋果計畫中的電動車 供應電池，該電池廠擬設在美國。

兩名消息人士說，蘋果對可能的電池供應商開出的條件，是必須在美設廠。不過，寧德時代是全球最大動力電池廠，也是特斯拉等主要車廠的電動車電池供應商，但寧德時代目前不願在美設廠，主要是考量到美、中政治緊張情勢和成本高昂等疑慮。

目前也不清楚蘋果是否正與其他電池業者洽談中。蘋果尚未公開電動車計畫，也不願對上述消息置評。寧德時代、比亞迪都拒絕置評。

四位知情人士說，蘋果支持採用磷酸鋰鐵電池，這種電池生產成本較低，主要是採用鐵來取代成本較昂貴的鎳和鈷。

路透去年12月報導，蘋果一直在研究自駕技術，而且計畫在2024年生產電動小客車。

包括特斯拉、比亞迪、小鵬等主流新能源車企，目前都在新車上都已大規模採用磷酸鋰鐵電池。

今年1月，寧德時代宣布在四川投資建設年產8萬噸的磷酸鋰鐵電池廠，而比亞迪則一直是磷酸鋰鐵電池的出貨大戶。

消息人士先前曾說，蘋果規畫中的電動車可能裝載自家突破性的電池技術。

目前還不清楚蘋果與寧德時代和比亞迪的討論是否涉及蘋果自家的電池技術或設計。

此時正值美國政府尋求吸引更多電動車製造業進駐。美國總統拜登提出的1.7兆美元基建計畫中，包括1740億美元預算用於向電池生產商提供稅收優惠和撥款等激勵，以提振其國內的電動車市場。

比亞迪是中國第二大及全球第四大的動力電池廠，今年4月並宣布推出新產品「刀片電池」，公司宣稱刀片電池是是目前全球唯一可以安全通過針刺測試的動力電池，避免電動車因為車禍而刺穿電池導致火燒車。

比亞迪也是新能源汽車 製造大廠，未來與蘋果是否洽談汽車代工也受到關注，比亞迪日前發布的5月銷量快報顯示，5月比亞迪汽車總銷量4萬6295輛，年增45%，其中，新能源汽車銷量3萬2800輛，年增190%。