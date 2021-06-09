中國新能源車銷量 今年上調240萬輛

中國 乘用車市場信息聯席會8日公布，5月新能源汽車 零售銷量達到18.5萬輛，比去年同期大增177.2%，該會因此上修全年新能源汽車銷量將達到240萬輛，已較年初預估的200萬輛大增40萬輛。

這是中國乘聯會二度調高今年新能源汽車銷量，顯示新能源汽車銷售的火爆程度高於預期，上次乘聯會調高預測是在今年4月，當時預測全年新能源汽車銷量將達到220萬輛。

上海車展前後上市的新車及五一小長假，帶動汽車零售銷量，假期訂單增量明顯。5月中國商務部聯合各地開展消費促進月活動中就包含汽車下鄉促銷，對市場熱度有一定程度的拉升。

乘聯會評估，今年中國經濟雖持續面臨基數回升的下行壓力，但海外疫情 滯後等因素，推動製造業出口仍保持強勁增長，支撐車市消費。

另外，從汽車經銷商的角度來看，乘聯會統計，5月新能源乘用車批發銷量達到19.6萬輛，比4月增長6.7%，比去年同期增長174.2%，其中純電動的批發銷量16.2萬輛，年增186.1%，插電混動銷量3.4萬輛，年增長128.5%，占比17%。。

累計今年1-5月新能源車市場批發銷量達到86萬輛，比去年同期增長2.5倍，乘聯會認為，車市走勢火爆，雖然受到缺晶片等問題影響，但新能源車基本上沒有明顯銷量損失。預估新能源車未來幾個月的需求仍舊強勁。乘聯會因此上調今年新能源乘用車銷量至240萬輛。

乘聯會指出，乘用車市場下半年面臨雙重夾擊，一方面受到全球疫情持續嚴峻的影響，另方面則是車用晶片短缺仍未明顯緩解，導致供應鏈進一步緊缺。調查發現，目前有少數車型供給不足，終端實際上已感受到了供給約束，終端促銷資源開始回收。但由於經銷商和二級流通環節的庫存仍相對充足，因此暫未對零售產生明顯影響。預估車企下半年衝刺銷量的難度較大，供應鏈安全成為今年第3季汽車廠商關注的痛點。