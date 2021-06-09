中國大基金投資11.8億美元 蓋2吋晶圓廠

中國國家大基金與華潤微電子等公司合作，聯手打造月產3萬片的12吋中高端功率半導體晶圓廠。圖為今年3月中旬上海舉行中國國際半導體展，參觀者近距離觀看一台正在演示的晶圓研磨拋光設備展品。（新華社資料照片）

面對晶圓產能吃緊，中國 國家大基金二期再度出手，與華潤微電子等公司合作，將投資 人民幣75.5億元（約11.8億美元）聯手打造月產3萬片的12吋中高端功率半導體晶圓廠。

華潤微電子是中國央企華潤集團旗下負責功率半導體的企業，華潤集團業務涵蓋電力、水泥及超市零售等。

華潤微電子公告，全資子公司華微控股擬與國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司（簡稱大基金二期）及重慶西永微電子產業園區開發有限公司，共同簽署投資協議，發起設立潤西微電子（重慶）。公司註冊資本擬為人民幣50億元（約7.8億美元），其中華微控股以自有資金出資人民幣9.5億元（約1.4億美元），占總註冊資本的19%。

新設立的潤西微電子將成為打造半導體晶圓生產線項目主體。該項目總投資人民幣75.5億元，建成後，預計將形成月產3萬片的12吋中高端功率半導體晶圓廠，並配套建設12吋外延及薄片工藝能力。

華潤微表示，此舉與公司的戰略目標和長遠利益相符，透過優化產業布局和適度擴大功率半導體產能規模，可增強公司市場競爭優勢，進一步提升公司產品的核心競爭力，從而提升公司的可持續發展能力，進一步奠定公司在中國國內功率半導體領域的龍頭地位。

第一財經引述一位半導體行業的資深人士表示，缺貨漲價對中國的產業鏈企業來說，意味更大的國產替代機遇。而在A股市場，半導體晶片 股從5月才開始逐步走強，尚未形成趨勢性向上行情。

他指出，近期以半導體為代表的科技股越走越強，主要是前期超跌的相對估值優勢。更重要的是，漲價不是推動晶片企業加速發展的主因，機構也在觀察哪些企業能夠在這輪晶片缺貨周期中真正受益。

供需端矛盾，也提升市場對相關業務轉移至中國的預期。上述人士透露，已經有中國龍頭晶片業者為因應封測和晶圓供給吃緊，與新供應商接洽達成合作並開始交付。