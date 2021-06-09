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阿里雲砸10億美元 加速數字亞洲基建

記者戴瑞芬／綜合報導

阿里巴巴旗下的阿里雲8日宣布，「數字亞洲加速計畫」（Project Asia Forward）將在三年內投入超過10億美元擴建基礎設施，支持本地化生態發展。預計在亞太區培訓上百萬數位科技人才，幫助10萬名開發者，並協助10萬家科技初創企業發展，助力各行各業實現數碼轉型。

其中，印尼的數據中心5月底已投入使用，菲律賓的數據中心將於今年年底開始服務。阿里雲表示，數據中心透過彈性計算（ECS）、數據庫、全球網路解決方案、內容分發網路（CDN）和存儲服務等產品及服務，持續支持當地企業數位轉型。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，阿里雲有三大計畫：人工智能引領計畫、數創企業的引領計畫、數字人才的引領計畫。對於數字人才的引領計畫，張建鋒指，主要是通過一些培訓的體系課程，讓東南亞的開發者來了解雲計算、數位化、智能化，將阿里在中國市場的經驗帶到東南亞。

阿里雲已在全球24個地域部署上百個雲數據中心，採用自家研發的雲操作系統飛天管理全球數百萬台伺服器，基礎設施覆蓋東南亞、日本、澳洲、美國、英國、歐洲、中東等主要海外市場。

阿里最新財報顯示，2021財年（2020.4.1~2021.3.31）阿里雲全年實現營業收入人民幣601.2億元（約94.5億美元），相較於上一財年的人民幣400億元（約62.9億美元）增長50%，主要得益於互聯網、公共部門及金融行業增長推動，對比2015財年阿里巴巴首次披露雲計算營收，當年阿里雲全年收入為人民幣12.71億元（約1.9億美元），七年間已增長46倍。

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