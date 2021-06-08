疫情連環爆 台灣IC廠營收減 掀骨牌效應

台灣封測業者京元電因移工染疫人力減少，整體晶片出貨勢必會延後。（本報資料照片）

台灣疫情影響，京元電7日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工 下，上調對公司6月營收 與產量影響值，由原估的4%至6%，調高為30%至35%。封測業者則認為，整體影響會比公司預期還大，估計影響數至少四成以上，整體晶片 出貨勢必會延後，使得全球晶片供給步調更亂。

另一方面，鴻海集團旗下同樣位於竹南的半導體設備廠京鼎也宣布旗下六名移工染疫，從7日起停工兩天，加計另一家封測廠超豐與網通大廠智邦也有員工確診，竹南科技廠染疫風暴如滾雪球般愈滾愈大。其中，京元電客戶涵蓋聯發科、英特爾、輝達、聯詠等大廠，京鼎則是台積電設備供應商，半導體業正陷入「茶壺風暴」。

據調查，京元電主要大客戶已各自協調其他封測廠，包括日月光投控旗下日月光半導體及矽品、矽格、南茂及欣銓等支援，但多數封測廠都表示，能支援的產能極為有限，部分廠商頂多能多承接下給京元電10%比重。估計京元電降載短少逾四成以上的產能，仍無法全數補足，且各家重新調配機台優先支援晶片廠自京元電轉移的訂單，也需要幾個工作天才能完備，預料整體影響將會拖至7月，要京元電產能恢復才宣告紓解。

對於京元電產量大減，市場憂心恐衝擊聯發科、聯詠等IC設計大廠出貨。對此聯發科與聯詠昨天都強調，目前維持先前釋出的本季財測不變。

京元電移工人數超過2000人，占公司總人力近三成，在移工停班、降載復工下，京元電昨日公告，預計6月產量將減少30%至35%，約占6月營收30%至35%。法人估，營收約將減少8.58億元到10.01億元（約3068萬美元到3579萬美元），比預期來得大。

京元電指出，外籍勞工停工二周因應措施，首先是與客戶協商討論生產的優先順序，調度本籍同仁支應，降低衝擊，其次是依防疫中心指導，提升相關防疫措施，加強疫情風險的控制，最後是降載復工期間落後的營收，待全線復工後，提升產能利用率彌補。