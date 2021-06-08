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中國下半年出口增幅 預估5%以內

記者蔡敏姿／綜合報導

展望中國下半年經濟，專家預期，第2季出口有望年增16.8%，下半年出口的低基期效應開始減弱，第3、4季或將回落到5%以內，對經濟增長的支撐效果將明顯減弱，對人民幣匯率的支撐影響也將減弱。

財聯社報導，西部證券首席宏觀分析師家張育浩預計，中國經濟增長主要焦點在內需，也將會左右屆時的貨幣政策。

開源證券首席經濟學家趙偉表示，5月海外供需缺口收斂，出口走弱。伴隨主要經濟體的疫苗大規模推廣、生產逐漸恢復正常，產能替代效應對中國出口的支持將不斷減弱。未來重點關注服務於海外工業生產、資本開支及居民外出等相關的出口貿易行為。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期人民幣升值對中國出口影響不大。考慮到從接單、生產到報關出口往往需要兩至三個月以上周期，因此4月初以來人民幣兌美元匯價升值約3.4%，並非5月出口額增速下滑重要原因。

受基期抬高影響，6月進口增速預期回落。不過，分析稱，鑑於短期內原油、鐵礦石等國際大宗商品價格仍存在高位上行的可能，加之在經濟修復過程中國內需求不會減弱，下半年進口有望保持兩位數高增長的局面。

中國 證券 分析師

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