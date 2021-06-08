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數位人民幣跨境監管 深港將率先試點

記者賴錦宏／綜合報導

中國人民銀行表示，將由深圳及香港率先展開數位人民幣跨境監管沙盒試點。這也是數位人民幣即將走出中國的最新動作。

香港電台網報導，深圳市中心支行行長、國家外匯管理局深圳市分局局長邢毓靜透露，粵港澳大灣區可按照「先易後難」，順序推進「單一通行證」跨境監管沙盒試點，以數位人民幣為載體，開展資本項目可兌換跨境沙盒試點。

邢毓靜表示，深圳與香港率先開展跨境監管沙盒試點，條件較為成熟，兩地監管部門對於沙盒監管有共識、有基礎。

她認為，特定金融業務可從共識廣泛的金融科技入手，逐步拓展至大灣區居民金融服務需求，最後覆蓋至所有金融業務。試點範圍可逐步由合格金融機構，拓展至全部領域金融機構。

邢毓靜指出，在投資者適當性管理框架下，探索針對跨境金融服務需求強烈、風險可控的市場主體，使用數位人民幣在深港間開展資本專案可兌換試點，一方面通過數位人民幣的便捷支付特性，加快推動資本項目可兌換和人民幣國際化，另外一方面通過數位人民幣的智慧合約、即時交易資料監控功能，有效防控風險。

香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金管局早前與中國人民銀行就數位人民幣跨境使用進行的測試順利，有關測試涉及人行指定的銀行，以及受邀參與測試銀行員工和商戶，主要範圍包括應用、系統連接和應用場景等。

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