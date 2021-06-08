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華為攻電動車 聚焦換電設施

記者賴錦宏／綜合報導

華為進軍新能源汽車領域再有新動作，據中國天眼查網站顯示，華為7日成立華為數位能源技術有限公司，註冊股本人民幣30億元（約4.7億美元），並由華為技術有限公司百分百全資持股，將主要從事新能源汽車換電設施等領域。

台灣電動機車以換電模式為主流，中國目前則是力推電動汽車換電模式，並成為中國造車新勢力龍頭—蔚來汽車的主打產品，目前尚不清楚華為數位能源公司是要生產換電設施還是要經營換電站。

香港信報財經網報導，華為數位能源公司法定代表人為胡厚崑，經營範圍包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

新華網報導，第15屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會在上海舉行。華為數位能源技術公司總裁侯金龍在會上說：「華為數位能源致力於融合數位技術和電力電子技術，將攜手產業夥伴推動能源革命，讓人們都用上穩定、清潔、經濟性更好的能源。」

據了解，新型電力系統具有四高的特徵—高比率可再生能源、高比率電力電子裝備、高度數位化、高度智能化。

高比率可再生能源是在發電側，以太陽能、風電、儲能為主的新能源替代傳統能源，成為發電的主力電源。

在用能側，電氣化是關鍵，「源、網、荷、儲」進入城市、園區、建築、家庭，從傳統的單一能源消費轉變成能源生產和消費相結合。

華為數位能源將繼續聚焦電力電子技術和數位技術兩大領域，將瓦特技術、熱技術、儲能技術、雲與AI技術等融合創新，打造智能發電、智能儲電、智能配電、智能用電的解決方案，融合能量流和信息流，助力建構以新能源主體的新型電力系統。

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