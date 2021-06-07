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A股新增投資人 連15月超過百萬

財經新聞組／綜合報導
今年1至5月，A股市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。（歐新社）
今年1至5月，A股市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。（歐新社）

自2020年3月以來，中國A股市場新增投資者數量已連續15個月單月新增超過百萬。中國證券登記結算公司官網最新發布，2021年5月，A股市場新增投資者數量達141.22萬人，較去年同期增長16.3%。

值得關注是，今年1至5月，市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。

澎湃新聞報導，去年1至5月，市場新增投資者數量為644.2萬人；受新冠疫情影響，去年1月和2月，市場新增投資者數量均未突破百萬人，分別為80.07萬人和89.54萬人。

截至今年5月底，投資者數量合計1.87億人，比去年同期增長12.55%。其中，已開立A股帳戶投資者1.86億人。

同時，5月的過戶總筆數、過戶總金額、結算總額、結算淨額同樣有明顯增長。其中，過戶總筆數合計為23.6億筆，增長46.1%；過戶總金額合計為人民幣124.3兆元（約19.5兆美元），增長27.5%；結算總額合計人民幣133.6兆元（約21兆美元），增長27.6%。

報導指出，值得一提是，市場新增投資者數量，已連續15個月單月新增超百萬人。5月A股市場月底發力，總體表現良好；5月上證綜指上漲4.89%，科創50指數漲9.11%，深證成指漲3.86%，創業板指漲7.04%。

上海證交所4日發布《上海證券交易所2020年社會責任報告》中披露，2020全年上海股市首發上市公司有233家，募集資金人民幣3477億元（約547.1億美元），均較上一年增長89%。在2020年度世界交易所聯合會排名中，上交所股票市場IPO數量、融資額均排名第一，正在成為全球新興資本市場的典型代表。

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