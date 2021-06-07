我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

企業在港籌資額 前5月237億美元

財經新聞組／綜合報導

香港交易所最新公布，今年前五個月有38家首次公開發行（IPO）公司一共募資港幣1839億元（約237.9億美元），較2020年同期增長621%，主要是四家超大型IPO共募得港幣1200億元（約155.2億美元）。

這四家分別是：快手募資478億元（約61.8億美元）、京東物流募資245.9億元（約31.8億美元）、百度募資239.4億元（約30.9億美元）及嗶哩嗶哩募資232.3億元（約30億美元）。即使扣除這四家超大型IPO，今年前五個月的募資金額仍較2020年同期增長1.5倍。

德勤預測2021年港股市場有120至130檔新股上市，融資逾4000億元（約517.6億美元），並有望打破2010年的近港幣4500億元（約582.3億美元）的歷史記錄。主要是在美國上市的中概股回港二次上市熱潮，以及包括生物科技公司在內的新經濟企業上市促使紀錄翻新。

2020年赴港上市的企業包括幾類：在中國無法IPO或極難IPO的企業，如物業服務公司、餐飲公司；其次是A股和美股的大型市值公司，把香港定為二次上市地。此外，還有部分中國企業為了尋求國際化，將集團公司或分拆旗下子公司到香港上市。

香港證券業內人士認為，香港IPO市場正在發生結構性變化，由以往側重地產、銀行，逐步演變為側重科技及新經濟企業。最明顯的表現是科技、消費、生物醫藥等領域的公司估值排名越來越靠前。

澎湃新聞報導，港交所證券市場市價總值在今年5月底為港幣53.3兆元（約6.8兆美元），較2020年同期的34兆元（約4.4兆美元）增加57%。

港交所今年5月平均每日成交金額為港幣1531億元（約198.1億美元），比2020年同期的1147億元（約148.4億美元）增加33%。今年前五個月的平均日成交金額為1971億元（約255億美元），較2020年同期1159億元（約149.9億美元）大幅增長70%。

香港 中國 證券

上一則

新興國經濟復甦路坎坷

下一則

A股新增投資人 連15月超過百萬

延伸閱讀

數位人民幣跨境沙盒 人行：深圳及香港先試點

數位人民幣跨境沙盒 人行：深圳及香港先試點
禁令擋不住？澳洲龍蝦經香港偷偷重返中國

禁令擋不住？澳洲龍蝦經香港偷偷重返中國
歷史記住這刻 六四32年香港首次無燭光

歷史記住這刻 六四32年香港首次無燭光
遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

遭扣留逾30小時獲保釋 香港支聯會副主席轟以言入罪

熱門新聞

用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
「股神」億萬富翁投資人巴菲特偏好的美股股市指標突破200%，顯示崩盤可能很近。路透

商業內幕：巴菲特指標破200% 美股崩盤恐近

2021-06-03 07:34
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光