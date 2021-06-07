華為鴻蒙2.0 藉助國家拉一把已將核心原始碼捐給工信部 所有廠家都可獲得代碼 依各自需求做自家產品

華為鴻蒙2.0要藉國家力量推廣，已將核心基礎架構原始碼捐給大陸工信部旗下基金會。 （美聯社）

華為 鴻蒙系統（HarmonyOS）將藉由國家的力量來迅速推廣，華為消費者業務軟件部總裁王成錄透露，華為已將最核心的基礎架構原始碼，全部捐贈給工信部旗下「開放原子開源基金會」，各個廠家都可以平等地在該基金會獲得代碼，生態企業可以根據各自的業務訴求做自己的產品。

央視報導，王成錄稱，和安卓以及蘋果 ios系統相比，鴻蒙更看重智能設備間的互聯互通，未來將強化在車載、智能家居等方面，華為手機 系統升級為鴻蒙2.0後，會像新機器一樣流暢，哪怕是這部手機已經使用了幾年，鴻蒙系統升級問世後，日前還一度因流量過大導致後台伺服器當機。

華為後端大塞車，這也意味著鴻蒙系統受到大量使用，因為在外界看來，如果未來一年華為無法獲得晶片供應的話，華為手機業務將會受到愈來愈大的影響，但利用鴻蒙系統的升級還能夠幫助華為留住用戶一兩年。

對於目前暫時沒有其他手機廠商表態將手機產品接入鴻蒙系統，王成錄則回應，華為把鴻蒙（HarmonyOS）的最核心的基礎架構部分，全部捐贈給工信部旗下「開放原子開源基金會」，各個廠家都可以平等地在開放原子開源基金會獲得代碼，生態企業可以根據各自的業務訴求做自己的產品。

王成錄表示，華為也是從開放原子基金會拿回來代碼，再疊加上公司的產品特性做的產品。所以後續企業是否採用鴻蒙系統，加入鴻蒙生態就是企業的商業選擇了。有很多的鴻蒙系統產品已經在賣了，開發者目前大概有將近50萬的純鴻蒙的開發者。

不過，業內認為，與安卓或蘋果ios千萬級的開發者群體相比，鴻蒙依然處於發展初期，而在未來，硬體合作廠商、應用程序數量等，將成為決定鴻蒙生態發展的關鍵因素。

鴻蒙系統順利上市，也代表華為計畫成功了。王成錄近期曾表示，由於當下華為在高端晶片的獲取上存在一定問題，這對華為手機業務發展不利，在這個階段，華為需要時間去解決這個問題，而鴻蒙系統就是能夠幫助解決在華為缺晶片的過程中，協助華為手機留住用戶的工具。

市場預期，這一兩年內，華為有能力解決智能手機業務缺晶片的問題。

打破谷歌蘋果壟斷局面

華為官方強調鴻蒙系統是「面向萬物互聯（物聯網）時代的全新的、獨立的智能終端操作系統」，並特別提到，華為已於2020年、2021年分兩次把該系統的基礎能力全部捐獻給開放原子開源基金會，目前該項目已有245位貢獻者，最新版本為Open Harmony 2.0。

界面新聞報導，華為公司在員工內部心聲社區刊文，由華為輪值董事長徐直軍的電子郵件發布「關於規範 Harmony OS 溝通口徑的通知」，信中指出，因「鴻蒙操作系統」缺乏規範表述和統一說法，導致內部理解不一、對外說法不一致，容易引起混淆。對此，華為消費者業務部特地發布此文件予以規範。

華為消費者業務CEO余承東表示，華為智能終端操作系統的基礎能力已經捐獻給中國工信部旗下「開放原子開源基金會」，將形成Open Harmony開源項目共建，簡單來說，Open Harmony相當於是華為做的毛坯房，Harmony OS是基於這個毛坯房做的精緻套房，如今這個毛坯房誰都可以使用，只要商家願意，如果小米願意也能使用，只不過是基於Open Harmony，而非基於安卓系統。

市場解讀，這是中國軟體作業系統上的一個里程碑，振奮人心，有望打破美國谷歌、蘋果等公司對操作系統的壟斷。從市場上的操作系統市場比率看，安卓占全球68.6%，蘋果占30.9%，華為鴻蒙操作系統的出現，將有可能打破這兩家獨大的局面。