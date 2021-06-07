中國5G手機 1秒賣出5支

中國5G 商用牌照發滿兩周年之際，高通公司總裁兼候任CEO安蒙（Cristiano Amon）6日在微博發文表示，每一秒鐘，中國市場出貨五部5G手機 ，「中國速度」讓人讚嘆。

他說，高通還積極和很多中國企業開展合作，推動物聯網、製造企業等眾多領域的數位化轉型，也攜手地方政府和合作夥伴，已經在南京、重慶、青島、南昌和杭州成立五個5G聯合創新中心。

新浪財經報導，安蒙表示，商用之前的2018年，他在北京與多家領先的中國企業一起發布「5G領航計畫」。

共同見證這些企業的巨大成功，他們已經成為向全球消費者提供5G創新終端的領軍企業。

2019年6月6日，中國工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G牌照，象徵中國進入5G元年。

兩周年來成果豐碩，從網路建設情況來看，截至今年第1季，5G基站已累計建成81.9萬座，5G手機終端用戶連接數已達2.85億，中國已初步建成全球最大規模的5G移動網路。

從消費者認知層面來看，數據顯示，50%的消費者表示，是否支持5G技術是購買手機時的考量因素，越來越多的消費者正積極擁抱5G。

在中國，5G手機已經占到手機出貨量的70%以上。這一系列豐碩成果的取得離不開產業鏈各參與方的持續協作。

安蒙表示，高通不僅對技術進行持之以恆的投入，並打造強大的生態系統。一直與整個行業保持密切合作，例如，與汽車行業合作，賦能配備先進數位座艙和C-V2X的5G網聯汽車，這將在全球範圍內實現注重安全、更加高效的交通。

全球首個支持5G和AI的機器人平台—高通機器人RB5平台，正支持開發者和廠商打造下一代具備高算力、低功耗的機器人和無人機，滿足消費級、企業級、防護類、工業級和專業服務領域的要求。