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左暉「左膀右臂」 彭永東接掌貝殼找房董座

記者李仲維╱綜合報導

貝殼找房創辦人兼董事長左暉因疾病意外惡化，5月20日去世。貝殼找房於24日宣布，由公司聯合創辦人、首席執行官彭永東接任董事長。市場咸認為，堪稱左暉「左膀右臂」的彭永東，是所有接班人選中期待值最高的一個。

貝殼找房是中國房地產仲介行業的「一哥」，2020年8月，貝殼找房成功登陸紐交所，成為中國居住服務平台第一股。股價最高點達每股79.4美元，公司市值達人民幣6000億元（約938.1億美元），將近是中國三家龍頭房企市值的總和。彭永東持股3.1%，有1%的投票權，在個人股東中僅次於左暉。

彭永東的英文名叫Stanley，公司內部暱稱他為S。2001年畢業於浙江大學電氣工程專業，曾任職於IBM戰略諮詢部，並為鏈家提供諮詢服務。

2010年初，彭永東加入鏈家並擔任副總經理，他一口氣創新鏈家線上的大功能，其中包括「智慧房源推介」、「真房源」等貝殼直到今天還在強調的訴求。

彭永東是鏈家線上化的主要推手，也是貝殼找房上市的重要推動者。擔任鏈家網CEO期間，彭永東一方面透過線上基礎設施的構建，推動後端運營和前端交易的線上化，使鏈家在產業互聯網大潮中贏得先機；另一方面，他還構建以樓盤字典為核心的資料庫系統，這也被認為是鏈家的核心競爭力之一。

貝殼找房的底層邏輯與鏈家網一脈相承，也被認為是鏈家價值體系的外擴平台。因此在貝殼找房成立後，彭永東順理成章成為CEO。

對於彭永東和左暉的行事風格，有業界人士表示，彭永東和左暉有很多相似的地方，都勤奮自律、善於思考，處事冷靜。彭永東接任貝殼找房的董事長，被認為是順理成章的事。

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