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大陸超越台灣 躍居蘋果供應商榜首

編譯黃嘉洵╱綜合報導
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。（路透）
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。（路透）

中國大陸的蘋果供應商數量去年首次超越台灣，凸顯華府將難以說服企業減少對中國的依賴。日經新聞報導，在大陸供應商以低價搶下蘋果訂單之際，台灣與日本的蘋果供應商數目自2017年以來一再下滑。

蘋果的年度供應商名單顯示，儘管美國前總統川普發動美中貿易戰，蘋果2020年在中國大陸與香港的供應商，仍由2018年時的42家增加至51家，擠下逾十年來穩居供應鏈數量名單榜首的台灣。

中國大陸蘋果供應商的數量增加，代表排擠了其他國家的名額。台灣去年共有48家蘋果供應商，2017年時為52家，2018年降至47家。蘋果未公布2019年的名單。

日本去年度的蘋果供應商為34家，2017年時有43家，2018家下滑至38家；日本顯示器公司（JDI）與夏普依然是蘋果的供應商，但正面臨大陸面板龍頭廠京東方與天馬微電子的兢爭；在鏡頭模組的供應上，夏普和康達智（Kantatsu）則須面對立訊精密與高偉電子（Cowell）的挑戰。

一名蘋果供應鏈的經理表示，大陸供應商以對手難以匹敵的低價贏得蘋果訂單；他指出，打入蘋果供應鏈就像是拿到一張「黃金門票」。

他說，大陸供應商願意接受其他業者不樂見的低利潤交易，「如此一來，他們便能透過與蘋果合作，逐漸提升品質，並在日後爭取更多業務」。

路透分析指出，中國大陸境內蘋果代工廠擴增據點的數量，遠超過其他地區，富士康的工廠在2015年時為19家，2019年成長至29家，和碩聯合科技也從8家增加至12家。

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