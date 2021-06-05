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全球手遊收入排行榜 騰訊包辦冠亞軍

中國新聞組╱綜合報導

中國手遊市場繼續領先全球，調研機構Sensor Tower統計，在中國手遊發行商全球收入排行榜中，騰訊蟬聯王者地位，值得留意的是，字節跳動收入大增兩倍，躋身榜單第14位。

大公報報導，以全球App Store及Google Play商店的手遊收入估算，在全球百大手遊發行商中，中國有39家上榜，吸金量達23.9億美元，佔百大收入逾40%比重。其中，排名首位的騰訊，在中國App Store收入榜中，旗下《王者榮耀》及《和平精英》包辦首兩位。

緊隨騰訊之後，輪到網易，旗下《夢幻西遊》在中國App Store收入榜單中占據第三位。至於米哈游，受惠《原神》、《崩壞3》和《未定事件簿》等刺激，5月份收入按月升21%，重返中國手遊發行商收入第三位。

報導指出，由於《航海王熱血航線》5月收入進一步增長141%，加上《RO仙境傳說：新世代的誕生》在中國港澳台市場的穩定表現，帶動字節跳動遊戲收入達到4月的兩倍，創歷史新高，首次躋身榜單第14名。

過去兩年，字節跳動積極進軍遊戲產業，先後收購朝夕光年、上海墨鶤、沐瞳科技，更組建百人團隊，啟動以自研遊戲為主的「綠洲計畫」，針對中重度遊戲。

報導稱，北京悠米互動娛樂科技最近股權變動，新增股東為字節跳動全資子公司北京量子躍動，持股約36.25%，原股東北京貝樂嘉創科技退出。

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