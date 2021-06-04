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中國創新指數排名全球14 但強度結構有待加強

記者李仲維╱綜合報導

中國3日發布的一份國家創新指數顯示，中國排名升至全球第14，是唯一進入前15名的開發中國家，中國創新總量雖然在持續增長，但強度、結構有待加強。

第一財經報導，這份《國家創新指數報告2020》是由中國科學技術發展戰略研究院發布的，國家創新指數是反映國家綜合創新能力的重要指標。

報告顯示，中國國家創新指數綜合排名世界第14，比前年提升一名，是唯一進入前15名的開發中國家。從具體得分來看，中國國家創新指數得分為72.5分，比前年提高2.6分，與英國、芬蘭、法國、愛爾蘭等排名10至13名國家間的差距為0.2至1.8分，差距進一步縮小。

中國科學技術發展戰略研究院副院長劉冬梅表示，從研發人員來看，中國的研發人員始終占第一，近五年來呈現穩定的態勢。另外，中國的知識創造能力不斷增強，國家論文數量從絕對量來看居世界第二。

從各國排名來看，美國是世界創新能力最強的，國家創新指數綜合排名繼續居冠。歐洲是創新能力整體表現強勁的地區；亞洲地區主要國家表現優異，日本和南韓以突出的企業創新表現和知識創造能力，分居第二和第三。中國則是超越新加坡，成為亞洲乃至世界創新發展的亮點。

在企業方面，中國企業創新排名第11，與前年持平。中國三方專利數量居全球第三；企業研發經費與工業增加值之比、企業研究人員占全部研究人員比重分別排名第16和第11。

中國 指數 新加坡

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