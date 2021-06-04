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怕被貼違反國安標籤 在台具陸資IC設計員工爆離職潮

記者謝佳雯╱綜合報導

最近台灣半導體產業出現「國安」恐懼症。先前陸資IC設計公司頻頻到台灣招手找人，標榜「不用去對岸、台灣就能上班」、高薪吸引工程師跳槽。

但市場人士指出，最近陸資IC設計公司員工反而也有明顯的異動情況，主要因為具陸資背景的IC設計最近被嚴格清查，台籍員工唯恐被貼上「違反國安」標籤，出現一波離職潮。

過去陸資IC設計公司在台灣挖角是業界公開秘密，園區工程師還知道陸資IC公司在哪裡租辦公室上班，但大家都心照不宣。不過今年4月間爆發世芯和金麗科事件，其中又以手握飛騰訂單的世芯為核心主角，讓原本在隱身竹科、台元科學園區一帶的陸資IC設計公司上班的台籍工程師感到不安。

美國商務部將飛騰等七家中國企業與機構列入實體清單，世芯因為是飛騰PC與伺服器用的CPU產品的ASIC設計服務業者，飛騰是最大客戶，被貼上標籤，甚至被聯想到為中共解放軍研發超音速飛彈，世芯有苦難言。

金麗科近期也被捲入類似事件，被政府用放大鏡盯上。現在在陸資背景的IC設計公司員工人心惶惶，擔心被貼違反國安法規的標籤，近期出現一波人才離職狀況。

新竹竹北一帶是台灣的IC設計公司群聚重鎮，最近疫情大家都在家上班、也沒有太多工作轉換，但業界發現近期竹北不少陸資背景的IC設計公司員工發出履歷找工作，流動率高於以往，呈現奇特的對照。

市場傳出，某加中國大陸前五大手機廠在台灣設立的技術研發團隊，規模大約十餘人，就因為人才流動率太高，被迫收掉台灣據點；還有一家去年剛成立、成功募集不少資金、甚至吸引台灣IC設計大老投資的新創IC設計公司，這一波國安議題影響，也走了不少員工。

業界指出，過去市場就知道，有晶片相關供應商的業務，從新加坡到中國大陸，就被美方以竊取技術為由逮捕。這次世芯和金麗科的事件又讓大家開始警戒，基層員工多數不很清楚公司的客戶情況和股東背景，擔心被貼上國安標籤，會惹來其他的麻煩，因此選擇換工作保平安。

台灣 中國 新加坡

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