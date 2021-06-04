突圍！螞蟻成立政府關係部門 轉攻東南亞、港澳市場

螞蟻集團將建立政府關係部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。（取材自微博）

阿里巴巴旗下螞蟻集團 將新成立政府關係部門拓展海外市場，面對中國 「反壟斷」監管，發展國際業務成為螞蟻突圍的新出路。螞蟻集團政府關係部門將由高級副總裁陳磊明領軍組成十人團隊，負責處理國際政府與政策事務。

彭博引述消息人士報導，螞蟻集團海外拓展的核心是電子錢包和支付，這些都是涉及龐大數據的業務，需要與當地有關部門保持良好的關係。知情人士指，新成立部門優先瞄準的重點市場將包括東南亞、香港和澳門，但歐洲也將會成為目標。

螞蟻集團去年10月公告在科創板上市發行，不料，上市前夕中國人行、銀保監會、證監會、外匯局發動反壟斷監管，螞蟻集團被約談，據傳監管部門重點警告螞蟻集團不能重蹈2008年美國 次貸危機引發的金融體系崩盤。

三次監管約談後，人行令下螞蟻集團被打回金融原形，也就是祭出監管五項，其中，下令要螞蟻集團整體申設為金融控股公司，金融業務全部納入監管。

值得關注的是，證監會發行監管部隨即發聲，強調「對金融科技模式創新等類型的企業，要從嚴把關，限制在科創板上市。」

這透露螞蟻集團要在科創板重啟上市恐會生變，而螞蟻集團也從去年11月3日發布暫緩上市公告後，在科創板的上市進程至今也一直處於「凍結」狀態。

上市受挫、又要整改，美國基金巨頭富達投資對螞蟻的估值作出大幅調整，劇降至1440億美元，與去年8月富達提出估值2950億美元相比，大減51.2%。螞蟻集團驚覺，再不想辦法殺出重圍，集團估值恐怕不只「折上折」，甚至還會「掉個0」。

面對中國加強監管，螞蟻集團認為山不轉路轉，發展國際業務還有機會找到新的出路。彭博報導，雖然螞蟻集團在新加坡取得線上銀行執照，但在其他亞洲地區市場卻進展緩慢。知情人士表示，螞蟻集團計畫與其他海外合作夥伴（包括電子錢包、支付機構與銀行）合作處理跨境匯款，計畫共享技術解決方案，發展區域擴張策略。螞蟻集團因此新成立政府關係部門，向海外專責處理涉及隱私的數據處理問題。