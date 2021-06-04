我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

突圍！螞蟻成立政府關係部門 轉攻東南亞、港澳市場

記者戴瑞芬╱綜合報導
螞蟻集團將建立政府關係部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。（取材自微博）
螞蟻集團將建立政府關係部門，負責處理國際層面的政府和政策事務。（取材自微博）

阿里巴巴旗下螞蟻集團將新成立政府關係部門拓展海外市場，面對中國「反壟斷」監管，發展國際業務成為螞蟻突圍的新出路。螞蟻集團政府關係部門將由高級副總裁陳磊明領軍組成十人團隊，負責處理國際政府與政策事務。

彭博引述消息人士報導，螞蟻集團海外拓展的核心是電子錢包和支付，這些都是涉及龐大數據的業務，需要與當地有關部門保持良好的關係。知情人士指，新成立部門優先瞄準的重點市場將包括東南亞、香港和澳門，但歐洲也將會成為目標。

螞蟻集團去年10月公告在科創板上市發行，不料，上市前夕中國人行、銀保監會、證監會、外匯局發動反壟斷監管，螞蟻集團被約談，據傳監管部門重點警告螞蟻集團不能重蹈2008年美國次貸危機引發的金融體系崩盤。

三次監管約談後，人行令下螞蟻集團被打回金融原形，也就是祭出監管五項，其中，下令要螞蟻集團整體申設為金融控股公司，金融業務全部納入監管。

值得關注的是，證監會發行監管部隨即發聲，強調「對金融科技模式創新等類型的企業，要從嚴把關，限制在科創板上市。」

這透露螞蟻集團要在科創板重啟上市恐會生變，而螞蟻集團也從去年11月3日發布暫緩上市公告後，在科創板的上市進程至今也一直處於「凍結」狀態。

上市受挫、又要整改，美國基金巨頭富達投資對螞蟻的估值作出大幅調整，劇降至1440億美元，與去年8月富達提出估值2950億美元相比，大減51.2%。螞蟻集團驚覺，再不想辦法殺出重圍，集團估值恐怕不只「折上折」，甚至還會「掉個0」。

面對中國加強監管，螞蟻集團認為山不轉路轉，發展國際業務還有機會找到新的出路。彭博報導，雖然螞蟻集團在新加坡取得線上銀行執照，但在其他亞洲地區市場卻進展緩慢。知情人士表示，螞蟻集團計畫與其他海外合作夥伴（包括電子錢包、支付機構與銀行）合作處理跨境匯款，計畫共享技術解決方案，發展區域擴張策略。螞蟻集團因此新成立政府關係部門，向海外專責處理涉及隱私的數據處理問題。

螞蟻集團 中國 美國

上一則

餐館超市拚展店 卡在缺工

延伸閱讀

嚴打網路平台後反壟斷 中國5部門約談大宗商品企業

嚴打網路平台後反壟斷 中國5部門約談大宗商品企業
力晶旗下 晶合集成拚登科創板上市 將募資18億美元

力晶旗下 晶合集成拚登科創板上市 將募資18億美元
螞蟻集團前CEO胡曉明 辭多家公司職務 引發市場好奇

螞蟻集團前CEO胡曉明 辭多家公司職務 引發市場好奇
美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升