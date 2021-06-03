我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

陶冬：人民幣一年內升到6 有助帶動熱錢流入

記者李仲維╱綜合報導
瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬，研判12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。（本報系資料照片）
瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬，研判12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。（本報系資料照片）

儘管中國官方近日頻頻出手降溫，瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬研判，人民幣兌美元匯率升值趨勢確定，12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。

人民幣兌美元匯率近日持續升值，中間價、離岸、在岸都升破6.4關口。人民幣兌美元中間價2日貶值201個基點，報6.3773，結束六連升。在岸市場人民幣兌美元貶值113個基點，創一周新低。離岸市場人民幣兌美元也同樣貶值，在6.38附近徘徊。

陶冬在個人部落格發文指出，人民幣進入中期升值軌道，中國對美國的貿易順差，沒有受到貿易戰和疫情的衝擊，反而變得越來越大。隨著印度、越南疫情惡化，越來越多的飛單轉向中國。中國的經濟復甦也是全世界最好的。

更重要的是，大宗商品價格暴漲，直接威脅中國製造業的生存。

他表示，匯率升值成為舒緩輸入型通膨、穩定宏觀環境的一個重要政策工具。為了應付疫情，美國聯準會實施大規模的QE，而且一時半會兒停不了。中國人民銀行實際上從去年下半年就開始回收流動性，今年更直接脫離危機應對模式，中美兩國的貨幣政策，形成鮮明對照，並一定會反映在匯率上。

陶冬認為，人民幣兌美元匯率升值趨勢確定，12個月內，離岸人民幣兌美元可能見6。人民幣升值預期升溫，會帶來海外資金的流入。短期利多人民幣資產。中期來看，誰印錢印得多，誰的資產升值會更快。

他舉例稱，2008年那一輪，中國印錢更猛，所以房價升幅在全世界是數一數二的。長期來看，沒有一個經濟能光靠印錢而持續繁榮，而且印錢會帶來很多後遺症。中國現在擺脫危機應對模式，聚焦於經濟轉型、科技創新，長遠一定是好事。

新華社2日也發文指出，儘管人行向市場傳遞「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的清晰信號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現。

文章稱，在中國官方長期堅持有管理的浮動匯率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大。

事實上，人行已著手收緊中國境內市場外匯流動性，意在顯著增加投機成本。

12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。(路透社資料圖片)
12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。(路透社資料圖片)

中國 匯率 疫情

上一則

Fed：企業成本上升 勞動力難尋

下一則

JBS遇駭 餐廳業績拉警報

延伸閱讀

馬士基提議對船運燃料課每噸150美元碳稅

馬士基提議對船運燃料課每噸150美元碳稅
高盛：抗通膨請注意 加密幣是銅而非黃金替代品

高盛：抗通膨請注意 加密幣是銅而非黃金替代品
劉鶴：科技創新對中國是「生存」問題

劉鶴：科技創新對中國是「生存」問題
人民幣匯價 進入6.3時代 寫近三年新高

人民幣匯價 進入6.3時代 寫近三年新高

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
美國房屋裝修潮降溫，木材價格可能揮別先前的漲勢。路透

美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩

2021-05-29 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪