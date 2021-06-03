陶冬：人民幣一年內升到6 有助帶動熱錢流入

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬，研判12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。（本報系資料照片）

儘管中國 官方近日頻頻出手降溫，瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬研判，人民幣兌美元匯率 升值趨勢確定，12個月內離岸人民幣兌美元可能見6。

人民幣兌美元匯率近日持續升值，中間價、離岸、在岸都升破6.4關口。人民幣兌美元中間價2日貶值201個基點，報6.3773，結束六連升。在岸市場人民幣兌美元貶值113個基點，創一周新低。離岸市場人民幣兌美元也同樣貶值，在6.38附近徘徊。

陶冬在個人部落格發文指出，人民幣進入中期升值軌道，中國對美國的貿易順差，沒有受到貿易戰和疫情 的衝擊，反而變得越來越大。隨著印度、越南疫情惡化，越來越多的飛單轉向中國。中國的經濟復甦也是全世界最好的。

更重要的是，大宗商品價格暴漲，直接威脅中國製造業的生存。

他表示，匯率升值成為舒緩輸入型通膨、穩定宏觀環境的一個重要政策工具。為了應付疫情，美國聯準會實施大規模的QE，而且一時半會兒停不了。中國人民銀行實際上從去年下半年就開始回收流動性，今年更直接脫離危機應對模式，中美兩國的貨幣政策，形成鮮明對照，並一定會反映在匯率上。

陶冬認為，人民幣兌美元匯率升值趨勢確定，12個月內，離岸人民幣兌美元可能見6。人民幣升值預期升溫，會帶來海外資金的流入。短期利多人民幣資產。中期來看，誰印錢印得多，誰的資產升值會更快。

他舉例稱，2008年那一輪，中國印錢更猛，所以房價升幅在全世界是數一數二的。長期來看，沒有一個經濟能光靠印錢而持續繁榮，而且印錢會帶來很多後遺症。中國現在擺脫危機應對模式，聚焦於經濟轉型、科技創新，長遠一定是好事。

新華社2日也發文指出，儘管人行向市場傳遞「不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸」的清晰信號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現。

文章稱，在中國官方長期堅持有管理的浮動匯率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大。

事實上，人行已著手收緊中國境內市場外匯流動性，意在顯著增加投機成本。