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告別Android！華為鴻蒙版手機 強打智慧牌

記者戴瑞芬╱綜合報導

華為2日舉辦鴻蒙系統（HarmonyOS 2）發布會，首批搭載HarmonyOS 2 的手機等新產品正式面向市場，告別Android。

鴻蒙系統正式面向市場，外界最關注「鴻蒙系統只是安卓換皮」的質疑，華為消費者業務總裁余承東回應，HarmonyOS 2是全場景智慧生活解決方案，可以一站式解決智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂5大生活場景。

余承東強調，HarmonyOS 2的推出，支持多設備多硬件，解決PC、手機、平板、手表等系統之間的體驗割裂問題，同時還將支持大量的IoT設備。

據了解，鴻蒙最大的特點就是面向萬物互聯的操作系統，設計是面向IoT，小到128k的RAN，大到8G以上的手機，給用戶帶來不一樣的組合體驗。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄比喻，鴻蒙操作系統就是整合眾多設備組成的一個「超級終端」，他舉例，比如手機連接無人機攝像頭和運動相機，進行多機位拍攝；PC、平板和手機連接一起，協同辦公；手機與冰箱的連接，智能推荐不衕食材的溫度。

王成錄表示，HarmonyOS 2推出後，無論設備大小，只需一個系統。而這除了HarmonyOS 2，沒有其它系統能夠做到。

美國在2019年將華為列入「實體清單」，斷供晶片，也無法使用Google服務，讓華為加快以自家鴻蒙代替Android。

另外，從華為獨立出來的榮耀是否會採用鴻蒙系統，也備受關注，新京報報導，榮耀CEO趙明表示，「安卓依然是榮耀首選」，但未來不排除使用鴻蒙。至於何時轉換鴻蒙，榮耀還沒有具體的時間表。

手機 華為 安卓

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