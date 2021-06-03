台積4奈米提前Q3試產 先進製程大突破甩開對手

台積電總裁魏哲家說，台積電亞利桑納廠建廠工程順利進行中。（路透）

台積電 2日舉行線上技術論壇，釋出超過十項的先進製程最新進度，其中，4奈米有望提早一季於今年第3季試產，讓與會外資分析師與供應商大為驚艷。這意味台積電再度拉大與三星、英特爾等勁敵的技術差距，未來可再以製程優勢，持續拿下蘋果、超微、高通、聯發科、輝達等國際大廠訂單。

台積電總裁魏哲家在線上技術論壇開場時強調，疫情 推動數位化的加速進展，即使疫情過後企業仍會持續推動數位轉型，因此數位轉型將會是長久的趨勢，而高效能運算是半導體技術主要驅動力之一。

台積電4奈米提前量產之餘，3奈米則將依計畫於2022年下半年量產，同時也持續衝刺3D先進封裝，旗下第五座3D先進封裝廠正擴建中，目標2022年下半年投產，對營運也有非常正面的幫助。

台積電連續第二年透過線上方式舉辦年度技術論壇，釋出逾十項先進製程進展，包括支援下一世代5G手機與WiFi 6／6e效能的6奈米無線射頻（RF）製程、支援最先進汽車 應用5奈米N5A製程、4奈米提前試產、3奈米矽智財就緒可開始設計流程，以及3D先進封裝整合平台更新，總計有逾50家台積電大聯盟夥伴線上參展，逾5000位客戶與技術夥伴註冊參與。

魏哲家提到，台積電5奈米領先量產以來，應用涵蓋智慧手機、高速運算、物聯網，累計出貨量已超過50萬片，最新推出N5A製程因應汽車應用需求，支援人工智慧的駕駛輔助及數位車輛座艙。

台積電2020年領先業界量產5奈米技術，其良率提升的速度較前一世代的7奈米技術更快。

台積電4奈米提前一季在今年第3季試產，3奈米也可望如期於明年下半年量產之際，公司也持續布局更先進製程，以及特殊製程開發，包括奈米層片裝置、創新材料布局等，要持續拉開與競爭對手的差距。

台積電業務開發副總張曉強2日說明先進製程突破進展，張曉強目前負責台積電業務策略，包括技術藍圖、客戶溝通與互動等。他提到，台積電在3奈米之後更先進的技術上取得突破，如奈米層片裝置開發，以短通道控制，在低電壓下仍能提供良好效能，期望將奈米層片的效能提高超過10%以上。