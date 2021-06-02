珠三角大限電 企業憂交貨期 醞釀自備發電機

珠三角廣州、佛山、東莞等地提前「錯峰用電」，持續至9月，衝擊製造業。（取材自鳳凰網）

中國 製造業重鎮珠三角用電告急，東莞每周一、四實施錯峰限電，當天停止生產用電，只保留生活等必要用電，有業者抱怨貨做不完，還有企業醞釀自己發電。

證券時報報導，開六停一，開五停二，開四停三，開三停四……這個夏天，和珠三角地區火熱天氣同時來到的，還有規模逐漸擴大的錯峰用電措施。

往年廣東地區在6月至9月用電高峰期，也有類似的限電措施，透過「削峰填谷」來減少用電量，但今年的限制明顯比往年來得更早一些，力度也更大。據瞭解，今年用電需求變大，與煤價上漲、環保等多重因素有關，導致當前珠三角地區供電吃緊。

雪上加霜的是，廣東省正進入持續高溫 的季節，當前溫度已與歷史同期最高氣溫紀錄持平，省內包括東莞、廣州、佛山、中山、江門等地部分企業都接到錯峰用電的通知，接下來進入盛夏後，用電量估計會進一步增加。

東莞大嶺山鎮一工業園區負責人在微信 工作群組裡說，園區接到東莞市供電局要求，目前每周一、周四實施錯峰限電，當天停止生產動力用電，只保留生活、辦公、保安保溫等必要用電。

還規定每台變壓器用電不能超過額定申請電量的10%，供電局會監控各用電單位用電情況，超過規定用電量，將會對園區變壓器直接拉閘停電，並追加48小時停電處罰。

接到停電通知，東莞市大嶺山鎮一家塑膠模具廠的張老闆馬上通知員工，把貨發給深圳同行做，雖然利潤會少一些，但是可以避免耽誤客戶交貨期。像這樣的狀態，已經持續三周了。

深圳一家上市公司管理層人員表示，他所在的工廠暫時未接到錯峰限電的通知，是正常用電，用以往經驗來看，正常錯峰要到6、7月，由於今年中國國內訂單不錯，將準備自備發電機組應對。

但對部分中小工廠來說，自備發電機組是不可承受之重。有企業主表示，平時峰谷用電，大約1度電是人民幣0.8至0.9元，如果租柴油發電機，大約成本要到每度1.6元，貴了將近一倍，還不包含買或租發電機的費用。