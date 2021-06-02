我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

珠三角大限電 企業憂交貨期 醞釀自備發電機

記者李仲維／綜合報導
珠三角廣州、佛山、東莞等地提前「錯峰用電」，持續至9月，衝擊製造業。（取材自鳳凰網）
珠三角廣州、佛山、東莞等地提前「錯峰用電」，持續至9月，衝擊製造業。（取材自鳳凰網）

中國製造業重鎮珠三角用電告急，東莞每周一、四實施錯峰限電，當天停止生產用電，只保留生活等必要用電，有業者抱怨貨做不完，還有企業醞釀自己發電。

證券時報報導，開六停一，開五停二，開四停三，開三停四……這個夏天，和珠三角地區火熱天氣同時來到的，還有規模逐漸擴大的錯峰用電措施。

往年廣東地區在6月至9月用電高峰期，也有類似的限電措施，透過「削峰填谷」來減少用電量，但今年的限制明顯比往年來得更早一些，力度也更大。據瞭解，今年用電需求變大，與煤價上漲、環保等多重因素有關，導致當前珠三角地區供電吃緊。

雪上加霜的是，廣東省正進入持續高溫的季節，當前溫度已與歷史同期最高氣溫紀錄持平，省內包括東莞、廣州、佛山、中山、江門等地部分企業都接到錯峰用電的通知，接下來進入盛夏後，用電量估計會進一步增加。

東莞大嶺山鎮一工業園區負責人在微信工作群組裡說，園區接到東莞市供電局要求，目前每周一、周四實施錯峰限電，當天停止生產動力用電，只保留生活、辦公、保安保溫等必要用電。

還規定每台變壓器用電不能超過額定申請電量的10%，供電局會監控各用電單位用電情況，超過規定用電量，將會對園區變壓器直接拉閘停電，並追加48小時停電處罰。

接到停電通知，東莞市大嶺山鎮一家塑膠模具廠的張老闆馬上通知員工，把貨發給深圳同行做，雖然利潤會少一些，但是可以避免耽誤客戶交貨期。像這樣的狀態，已經持續三周了。

深圳一家上市公司管理層人員表示，他所在的工廠暫時未接到錯峰限電的通知，是正常用電，用以往經驗來看，正常錯峰要到6、7月，由於今年中國國內訂單不錯，將準備自備發電機組應對。

但對部分中小工廠來說，自備發電機組是不可承受之重。有企業主表示，平時峰谷用電，大約1度電是人民幣0.8至0.9元，如果租柴油發電機，大約成本要到每度1.6元，貴了將近一倍，還不包含買或租發電機的費用。

中國 微信 高溫

上一則

禁驅令將屆 逾千萬租客恐無處可居 專家籲維持現狀

延伸閱讀

2月大停電 帶動嬰兒尿布大漲價

2月大停電 帶動嬰兒尿布大漲價
釀山火認罰 PG&E將付4300萬與3縣和解

釀山火認罰 PG&E將付4300萬與3縣和解
德州2月風暴大停電 殃及全美嬰兒小屁屁

德州2月風暴大停電 殃及全美嬰兒小屁屁
28日前 供電吃緊

28日前 供電吃緊

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源