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年薪2億人民幣 恒大總裁冠房企

記者林宸誼／綜合報導

受到房地產調控逐步升級加上疫情影響，去年大陸房企裁員、降薪頻傳，喊出只要「活下去」，不過根據50強上市房企的高管薪酬（每家選取薪酬榜前三名）發現，包括中國恒大行政總裁夏海鈞、碧桂園總裁莫斌兩人薪酬分別超過人民幣億元。

國際金融報報導，去年碧桂園和恒大分別實現銷售額人民幣7888億元（約1243億美元）、7035億元（約1109億美元），繼續領跑上市房企，伴隨著業績增長，碧桂園、恒大高管薪酬也水漲船高。

碧桂園高管薪酬合計人民幣2.88億元（約4541萬美元），其中總裁莫斌最高， 2020年年薪人民幣1.33億元（約2097萬美元），較2019年大幅增長93%，一人薪酬占碧桂園高管薪酬總額46%，近乎半壁江山。

實控人楊國強侄子、執行董事楊志成2020年薪資人民幣5788萬元（約912萬美元），僅次於莫斌；排名第三的執行董事宋軍年薪為人民幣2883萬元（約454萬美元），較上年減少人民幣224萬元（約35萬美元）。

在上市房企中，恒大出手最闊綽，年薪前三名高管平均薪資最高，達到人民幣8158萬元（約1286萬美元），其中中國恒大行政總裁夏海鈞薪酬達到人民幣2.04億元（約3216萬美元），包括人民幣1.65億元（約2601萬美元）薪金和3933萬元（約620萬美元）購股權計畫。

執行董事史俊平和潘大榮，分別以人民幣2029萬元（約319萬美元）和人民幣1994萬元（約314萬美元）位於二、三名，較2019年薪資漲幅分別約33%、20%。

萬科的高管薪酬構成包括固定薪酬、年度獎金和經濟利潤獎金三部分，其中經濟利潤獎金占大部分，因此雖然董事會主席郁亮、總裁祝九勝、首席營運官王海武公布的薪酬，分別為人民幣1247.3萬元（約196.6萬美元）、人民幣1123.1萬元（約177萬美元）和人民幣895.8萬元（約141.2萬美元）。

中國 利潤 疫情

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