寧德時代市值大增 創業板首家破兆企業

寧德時代董事長曾毓群。（取材自第一電動）

中國車用電池龍頭寧德時代31日股價 收漲5.98%，市值登上人民幣1.01兆元（約1594億美元），成為創業板首家市值「兆元」的公司。上市不到三年股價漲逾17倍。

富比世實時富豪榜顯示，寧德時代董事長曾毓群，身價水漲船高，以392億美元，坐穩香港 新首富位置，擊敗香港超人李嘉誠的350億美元。

寧德時代今日盤中一度大漲6.3%，最終收人民幣434.1元，漲5.98%。在寧德時代股價創新高的同時，A股鋰電池板塊持續走強。國民技術、科恆股份、延安必康、科陸電子等多檔個股漲停。

公司股價一路飆漲，2018年6月，寧德時代在深交所掛牌上市時，發行價為人民幣25.14元，不到三年，股價已翻逾17倍。去年全年，公司股價累計上漲237.67%，如今漲幅超過300%。

業績方面，今年第1季，公司營收人民幣191.6億元（約30.2億美元），獲利人民幣19.5億元（約3.07億美元），分別年增112.2%和163.3%。

寧德時代是一家鋰離子電池研發製造公司，專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。公司成立於2011年，第二年就與德國 BMW集團合作，成為其動力電池核心供應商。

目前，公司在福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶以及埃爾福特建有六大生產基地，同時在寧德、溧陽、上海和德國慕尼黑設有研發中心。