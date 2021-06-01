台積設研發中心 日政府挹1.69億美元 20家日企助陣

日經新聞報導，日本 經濟產業省31日宣布，將支持台積電 在日本設立晶片 研發中心，並將挹注一半的研發中心成本，約185億日圓（約1.69億美元），力拚研發出最先進的半導體製造技術，日本載板大廠挹斐電（Ibiden）、旭化成、信越化學等20多家日本企業也將參與該計畫。

日經報導，這座晶片研發中心成本為370億日圓（約3.38億美元），茨城縣筑波市的產業技術綜合研究所將從夏季開始籌備試驗用的生產線，預計明年正式開始研發。台積電31日回應，「感謝日本官方支持，並盼與日本夥伴推動半導體技術前進。」

根據經產省，這次補貼項目有兩個，包括後5G時代資通訊基礎設施研發強化、及先進半導體製造技術開發，參與企業包括Sony半導體解決方案公司、住友Bakelite、材料業者味之素Fine-Techno公司、荏原製作所、昭和電工材料、上村工業、大日本印刷、東京應化工業等，產業技術總合研究所與東京大學等研究機構也會參與。

依據日本官方規畫，將協助台積電在茨城縣的研發據點，並將在該縣筑波市租賃一個官方的先進工業科學技術研究所區域，測試線預計今年夏季完成，明年研發。