中國製造業PMI 連二月個下滑

5月製造業PMI為51.0，比上月微落0.1個百分點，反映需求增長放緩，而原材料價格上漲過快 。 （新華社）

中國 國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數 （PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖然新出口訂單下降，但生產擴張力度增強，支撐製造業PMI保持平穩擴張。

界面新聞報導，蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金表示，從發電耗煤量、粗鋼產量來看，5月生產活動比較平穩，在一定程度上支撐PMI仍在擴張區間。不過，考慮到上游價格向下傳導，對中下游製造企業的盈利預期產生壓制，從而抑制製造業企業的投資需求，PMI因此出現小幅回落。

財信證券首席經濟學家伍超明分析，企業利潤 尤其是上游企業利潤改善明顯，有利於生產活動，但中下游企業難以轉嫁上游成本，擠壓利潤空間，也抑制企業的投資意願。

路透報導，訂單方面，新訂單指數月降0.7個百分點至51.3，反映市場需求擴張步伐放緩。從外需情況看，新出口訂單指數為48.3，月減2.1個百分點，若不考慮今年2月春節放假因素，是去年9月以來首次回落至臨界點以下。

從企業類型來看，製造業大、中型企業生產繼續保持增長勢頭，但小型企業PMI為48.8，低於上月2.0個百分點，降至收縮區間，反映出製造業小型企業持續增長的動力不足。

中國物流信息中心分析師文韜稱，企業調查顯示反映市場需求不足的企業比重較上月略升，結束連十個月下降走勢。其中，外部需求下降尤為明顯，在市場價格上升、鋼鐵出口退稅取消以及海外疫情持續蔓延等因素的疊加影響下，新出口訂單指數環比下降，出口下降主要集中於基礎原材料行業。

原物料價格指數居高不下，尤其黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價格指數連三月高於80.0。原材料價格上漲過快，企業成本壓力大。

分析認為，未來幾個月PMI仍將在景氣區間運行。數據顯示，5月，中國企業生產經營活動預期指數達58.2，雖較上月小幅下降0.1個百分點，但仍遠高於臨界點。