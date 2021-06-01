我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

中國製造業PMI 連二月個下滑

記者蔡敏姿／綜合報導
5月製造業PMI為51.0，比上月微落0.1個百分點，反映需求增長放緩，而原材料價格上漲過快 。 （新華社）
5月製造業PMI為51.0，比上月微落0.1個百分點，反映需求增長放緩，而原材料價格上漲過快 。 （新華社）

中國國家統計局31日公布，5月製造業採購經理人指數（PMI）為51，月減0.1個百分點，連二個月下滑，低於預期。雖然新出口訂單下降，但生產擴張力度增強，支撐製造業PMI保持平穩擴張。

界面新聞報導，蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金表示，從發電耗煤量、粗鋼產量來看，5月生產活動比較平穩，在一定程度上支撐PMI仍在擴張區間。不過，考慮到上游價格向下傳導，對中下游製造企業的盈利預期產生壓制，從而抑制製造業企業的投資需求，PMI因此出現小幅回落。

財信證券首席經濟學家伍超明分析，企業利潤尤其是上游企業利潤改善明顯，有利於生產活動，但中下游企業難以轉嫁上游成本，擠壓利潤空間，也抑制企業的投資意願。

路透報導，訂單方面，新訂單指數月降0.7個百分點至51.3，反映市場需求擴張步伐放緩。從外需情況看，新出口訂單指數為48.3，月減2.1個百分點，若不考慮今年2月春節放假因素，是去年9月以來首次回落至臨界點以下。

從企業類型來看，製造業大、中型企業生產繼續保持增長勢頭，但小型企業PMI為48.8，低於上月2.0個百分點，降至收縮區間，反映出製造業小型企業持續增長的動力不足。

中國物流信息中心分析師文韜稱，企業調查顯示反映市場需求不足的企業比重較上月略升，結束連十個月下降走勢。其中，外部需求下降尤為明顯，在市場價格上升、鋼鐵出口退稅取消以及海外疫情持續蔓延等因素的疊加影響下，新出口訂單指數環比下降，出口下降主要集中於基礎原材料行業。

原物料價格指數居高不下，尤其黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價格指數連三月高於80.0。原材料價格上漲過快，企業成本壓力大。

分析認為，未來幾個月PMI仍將在景氣區間運行。數據顯示，5月，中國企業生產經營活動預期指數達58.2，雖較上月小幅下降0.1個百分點，但仍遠高於臨界點。

指數 中國 利潤

上一則

小米200W快充 8分鐘達100%電量

下一則

台積設研發中心 日政府挹1.69億美元 20家日企助陣

延伸閱讀

PPP-2仍運行 少數族裔小企業勿錯過

PPP-2仍運行 少數族裔小企業勿錯過
歐元區經濟擴張 三年來最快

歐元區經濟擴張 三年來最快
中國財新服務業PMI升至56.3

中國財新服務業PMI升至56.3
286億重振餐廳補助 開放申請

286億重振餐廳補助 開放申請

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了