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中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

原油棕櫚油期權 中國6月掛牌交易

記者李仲維╱綜合報導
上海國際能源交易中心將在6月21日開啟原油期權交易，圖為三年多前中國首個國際化期貨品種─原油期貨在上海國際能源交易中心掛牌買賣。 （新華社）
上海國際能源交易中心將在6月21日開啟原油期權交易，圖為三年多前中國首個國際化期貨品種─原油期貨在上海國際能源交易中心掛牌買賣。 （新華社）

中國首批以人民幣計價、並向境外投資人全面開放的期權即將問世，原油、棕櫚油期權於6月掛牌交易。

分析師認為，相對於期貨，期權損益具有非線性的特點，對於使用期權套保的企業而言，不僅可以發揮對沖風險的效果，還可以獲得價格上漲或下跌帶來的潛在收益。中國證監會披露，近日批准上海國際能源交易中心、大連商品交易所分別開展原油、棕櫚油期權交易並引入境外交易人參與交易。

棕櫚油期權合約掛牌交易時間為6月18日，原油期權合約掛牌交易時間為6月21日。這也是首批以人民幣計價、並向境外投資人全面開放的期權品種。

據期貨業協會（FIA）統計，自2018年來，上海原油期貨成交量排名全球第三。

澎湃新聞援引國際貿易商復瑞渤集團亞洲區CEO歐陽修章表示，對大部分的海外貿易商和境外機構來說，原油期貨合約的現金保證金制度、頭寸管理等，都需要經歷一個相對較長的學習和適應過程；而原油期權可以簡化保證金和頭寸管理，在規避風險同時也降低交易成本，提供更多的投資機會和交易策略。

華泰期貨研究院原油分析師潘翔指出，期權買方只需要支付權利金，而期貨套保必須要繳納一定比例的保證金，使用期權買方套保的企業不需要擔心追加保證金的風險，尤其是在價格波動較為劇烈的情況下，對企業的資金占用較低。

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