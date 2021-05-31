疫下求生 台灣餐飲業走向雲端零售

餐飲業是台灣這波疫情三級警戒下，直接受衝擊的「慘」業，業者積極轉型為電商平台零售商，在危機中突圍自救、培養新能力。（記者林澔一／攝影）

台灣本土疫情猛然爆發，餐飲與服務業堪稱這波疫情三級警戒下的「海嘯第一排」，受影響規模更甚以往。大型餐飲業者尋找求生路，想方設法要在危機中突圍自救，包含王品、饗賓、漢來美食 等大型餐飲業，不約而同的「走上雲端」，市場反應熱烈。餐飲業轉型為零售業，雖不能起死回生，但現階段卻是創造現金流的續命關鍵。

三級警戒讓民眾不敢出門，內用客人瞬間消失，餐飲業者營收 幾乎頓時歸零。大型企業有大批員工的就業權需要保障，只能快速轉型，要從任何可能的地方找收入。過去餐飲業將餐點商品化只是無心插柳、聊勝於無的小布局，業績貢獻占比極低，還是以到店用餐的業績為主，如今餐飲業轉型零售業，透過電商 賣餐點從「錦上添花」變「雪中送炭」。

餐飲龍頭王品表示，轉型不見得立刻會有效益，也考驗企業的應變能力與口袋深度，但展現企業求生存的決心。在餐飲禁內用下，消費者除外帶外送外，不少會在家儲備「戰略物資」，王品在「王品瘋美食購物網」上，嚴選旗下各個品牌的手路菜、頂級牛肉、氣炸好物、生鮮良品、火鍋專區等數十款熟食、生鮮食材，布局宅經濟市場，而單價從疫前的2000元提高到2500元台幣，反映市場有需求。

饗賓集團也瞄準防疫在家期間，消費者餐飲型態的轉變，強化美食電商平台「饗在家EAT＠HOME」，推出各式冷凍即食商品，以往扮演配角的冷凍商品，現在一躍成為主角。饗賓總經理陳毅航無奈表示，粗估光是這波「半封城」措施下，饗賓營收平均至少掉了九成，一個月下來，估計就損失超過1億元，等於是饗賓三分之一的資本額。

餐飲禁內用，但人事、店租、水電費支出一毛不少。漢來美食表示，營收的主要來源如漢來海港、漢來蔬食等自助餐都停業，一個企業如果沒有現金入帳對經營來說是很可怕的一件事，對員工來說心裡也會不安穩，「已經夠亂了，現在絕不能出現大規模裁員」。

去年起，漢來開始發展電商與零售，近期新品牌「來拌麵」電商通路賣出逾萬包，冷凍食品的銷售鋪貨速度也加快，去年熱賣的商品目前都由中央廚房趕製備貨中，依照去年5月初官網一周就賣掉500組的銷售情況來看，今年肯定會更搶手。