中國端午假期出遊商機 看淡

端午假期航空運輸供過於求，機票降價。官方預估，長三角鐵路客流將以中短途出行為主。（路透）

清明、五一小長假的報復性旅遊後， 中國 今年端午假期出遊遇冷，機票供大於求，平均降價人民幣200元（約31.4美元）。此外，中國鐵路部門預計，長三角鐵路客流走勢將呈「M」型雙高峰，以旅遊、探親的中短途出行為主。

中國端午節假期為6月12日至14日，共三天。央視財經報報導，除了火車，還有很多人選擇飛機出行。今年端午假期民航市場仍處於返鄉探親、家庭出遊、小團自由行等多種出行需求疊加的狀態。

值得注意的是，不同於五一假期的全價票，端午節期間，大部分航線 ，甚至部分熱門航線，目前還有大量折扣機票。多家大型航空公司表示，近期，大陸機票總體處於供大於求的情況。五一假期過後，客流量和機票價格都出現一定程度回落，而6月高考（大學入學考）和中考的臨近，也降低一部分學生旅客的出行需求。

專家表示，比起4月中旬，現在旅客量大概每日下降10萬人次左右，平均票價回落得更加明顯，每張機票平均大概下降人民幣200多元。

另一方面，為配合各地落實常態化疫情 防控舉措，全中國鐵路車票預售期進行調整，網路、電話購票時間由過去最長的30天，縮短為15天，車站窗口、代售點和自動售票機售票時間由過去的28天，縮短為15天。

不過，鐵路方面，端午小長假運輸期限為6月11日至15日，共計五天。中國鐵路上海局集團有限公司預計，長三角鐵路將迎來大量客流。預計節假日運輸期間發送旅客量超過1,280萬人次，日均客發量250萬人次以上。

根據往年經驗，預計假期第一天為出遊高峰期，6月12日9時至12時是出行高峰時段；受集中返程的影響，假期最後一天，6月14日15時至21時為返程高峰時段。

此外，中國疫情雖然已經得到控制，但還要防境外輸入，境內反彈。長春市傳染病醫院重症醫學科主任黃穎新指出，不建議高危人群出行，包括慢性疾病者、高齡者出遊。端午節假期活動應該以室外旅遊為主，保持距離，佩戴口罩。最好是搭乘自駕車出遊，減少觸碰餐廳內的公共設施。