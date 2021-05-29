我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

人行連續100天逆回購

記者李仲維／綜合報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

今年以來，中國人民銀行已連續100個交易日不間斷進行逆回購操作，本周為零投放、零回籠。分析師預計6月流動性壓力暫緩，但資金面也很難出現大幅寬鬆。

人行官網28日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式進行人民幣100億元逆回購操作。Wind數據顯示，本周（24日至28日），人行累計操作500億元逆回購，由於有500億元逆回購到期，因此本周零投放、零回籠。

中新經緯報導，今年以來，人行已連續100個交易日不間斷進行逆回購操作，3月1日至今，連續63個交易日每日只投放100億元的逆回購操作。

中信證券分析師明明認為，預計6月流動性壓力暫緩，但資金面也難現大幅寬鬆。地方專項債發行節奏較往年明顯放緩，預計6月政府債供給壓力不大；公共財政支出有望邊際加速，整體「支多收少」。

他指出，公開市場操作工具到期量較少，貨幣政策維持穩健，難以轉向寬鬆，因此人民幣有望持續升值，可能帶動外匯占款增加，但對銀行間流動性的整體影響有限。綜合而言，流動性壓力更多會在第3季或6月底顯現，預計6月整體壓力暫緩，但難言寬鬆。

川財證券指出，融資需求走弱，是當前銀行間流動性穩定偏鬆重要原因之一。

證券 分析師 中國

上一則

鄉民寵兒 AMC市值 4天翻1倍

下一則

氫能汽車續航強、零碳排 明年冬奧上路

延伸閱讀

美金融體系現金太多 Fed可能調整政策工具

美金融體系現金太多 Fed可能調整政策工具
升值太快！人民幣短期有貶值壓力 官方3天2度放話

升值太快！人民幣短期有貶值壓力 官方3天2度放話
利空續襲！比特幣跌破33,000美元

利空續襲！比特幣跌破33,000美元
中國上月M2增8% 20月低點

中國上月M2增8% 20月低點

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

退休後養老金 究竟該如何省稅？

2021-05-23 02:00
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14
多數銀行和信用合作社提供兒童儲蓄帳戶，父母可聯名持有，幫孩子養成存錢習慣。Getty Images

早點替孩子存錢 省許多麻煩

2021-05-24 14:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」