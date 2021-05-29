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京東物流在港上市 市值2540億港幣

記者蔡敏姿／綜合報導

京東集團旗下京東物流28日在港交所上市，首日上漲3.32%，市值約港幣2540.2億元（約327.2億美元），這也是一年來京東系第四家公司上市。京東集團創辦人劉強東的身價水漲船高達186億美元。

金融界報導，劉強東成為近一年港股的「敲鐘王」，「京東系」三駕馬車包括京東集團、京東健康和京東物流都在港上市，市值相加約港幣1.5兆元（約1932億美元），規模緊追騰訊、阿里巴巴和美團。

近一年除上述三家在港上市，旗下還有達達集團，去年6月在那斯達克上市，上市以來股價累計漲幅57.8%。

京東物流此次發行價為港幣40.36元，28日開盤上漲14.1%，衝上港幣46.05元，市值逾港幣2700億元。之後震盪回落，收在港幣41.7元。

京東物流上市後，中國內地物流業大洗牌，市值規模僅次順豐控股的港幣3205.9億元，一躍物流業二哥，擠下港幣2110.8億元的中通快遞。

澎湃新聞報導，京東物流的基石投資者名單豪華，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石等。原有大股東包括騰訊和高瓴資本。

中國 投資 那斯達克

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