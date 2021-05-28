我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

聯想去年大賺11.7億美元 創新高

記者林宸誼／綜合報導
聯想集團董事長楊元慶表示，去年營收及獲利皆創歷史新高。（中新社）
聯想集團董事長楊元慶表示，去年營收及獲利皆創歷史新高。（中新社）

全球最大個人電腦大廠聯想集團27日公布第1季財報（2020財年第4季）淨利年增5.1倍，全年（2020年4月至2021年3月）淨利11.7億美元創歷史新高，年增77%；獲利大增主因個人電腦等三個業務集團利潤持續增長，以及成功實施智慧轉型戰略。

路透報導，聯想第1季（2020財年第4季）和全年（2020年4月至2021年3月）的淨利分別為2.6億美元（約新台幣72億元）和11.7億美元；營收分別為156.3億美元及607.4億美元，分別年增48%及20%，其中全年營收升幅為九年來最高。

聯想集團董事長楊元慶表示，聯想在第1季（2020財年第4季）的增速助力全年整體營業額首次突破600億美元大關，淨利亦創歷史新高。

楊元慶指出，展望未來，聯想集團將牢牢把握信息消費升級、信息基礎設施升級及應用升級這三大市場趨勢所釋放的巨大機遇，推動公司長期可持續的增長。

Refinitiv Eikon綜合分析師平均預測聯想第1季（2020財年第4季）及全年（2020年4月至2021年3月）淨利，分別為2.1億美元及11.4億美元。

第1季（2020財年第4季）聯想的個人電腦和智慧設備、移動業務及數據中心等三大業務集團收入，分別為年增46%、86%及32%。

聯想全年（2020年4月至2021年3月）總收入80%，由個人電腦和智慧設備業務獲得，收入高達485億美元，年增22%；移動業務收入年增9%，達57億美元；數據中心業務收入創歷史新高，則達到63億美元，年增15%。

網易財經、鳳凰廣科技報導，針對最近的科技界造車熱，在隨後的財報說明會上，楊元慶表示，聯想不造車，不會去趕熱鬧，聯想的戰略很清晰，同時資源也有限，要將有限的資源投入在有限的業務上，堅持在智慧化轉型的方向和賽道上。

至於晶片短缺的情況下，楊元慶認為，晶片短缺問題或持續最少12到18個月，由晶片短缺帶來的零部件上漲是無法避免的情況，大部分企業只能一部分通過內部消化，另一部分通過調整價格來實現，「聯想在這方面管理能力還不錯，不會輸給競爭對手，漲價方面不希望是領先的，但是也要保持盈利能力和競爭力。」

晶片 營收 利潤

上一則

失業數據亮眼 道指升141點

下一則

房市買氣旺 帶動百思買業績

延伸閱讀

Sony發下豪語：PS5將在下年度打破銷售紀錄

Sony發下豪語：PS5將在下年度打破銷售紀錄
特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺
華為重申不造車 未投資任何車企

華為重申不造車 未投資任何車企

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14
退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

退休後養老金 究竟該如何省稅？

2021-05-23 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打