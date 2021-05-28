確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠

為確保車用晶片產能，傳特斯拉有意收購旺宏6吋廠 。(Getty Images)

車用晶片 短缺問題讓不少國際車廠被迫減產或停產，電動車大廠特斯拉 也注意問題嚴重性。近期市場傳出，特斯拉已接洽打算收購記憶體廠旺宏6吋廠，這也是繼鴻海 後，另一有意收購旺宏6吋廠的廠商。但旺宏昨表示不評論市場傳言，強調本季將完成售廠事宜。

目前傳出對旺宏6吋廠有興趣的多是著眼於車用晶片布局的大廠，旺宏董事長吳敏求則表示，旺宏決議出售6吋廠，主要考量現有廠房效益有限，且廠房樓板設計無法更換8吋或新的12吋設備，為將資源集中更具效益的8吋和12吋廠，因此決議出售，並於去年通知客戶轉移至8吋廠或另尋其他代工來源。

旺宏也自4月起停止投片，以利騰出廠房及設備出售給買主，且不排除廠房和設備分別出售。

近期全球8吋產能被遠距應用塞爆，導致車用晶片供應短缺，由於6吋廠仍具備生產車用相關晶片效益，不僅吸引近期大舉布局電動車市場的鴻海集團興趣，鴻海董事長劉揚偉已證實派員與旺宏團隊接洽，特斯拉也傳將採取預先付款方式，確保晶片供應，甚至也不排除購買晶圓廠。

外電報導指出，特斯拉因應全球車用晶片荒，計畫採非產業慣例的作法，預先付款購買晶片，確保關鍵晶片供給穩定；特斯拉更考慮收購一家晶圓代工廠，解決車用晶片短缺問題。

半導體業者表示，旺宏本身也是特斯拉供應鏈成員，主要供應車用編碼型快閃記憶體（Nor Flash），且該公司有意出售的6吋廠具備生產車用2極體和金氧半場效電晶片（MOSFET）的能力，且位於科技重鎮的竹科2期，原材料及後段封測供應鏈完整，在8吋產能恐要到2023年才會紓解，且多數8吋晶圓廠打消出售念頭下，有意建立車用晶片貨源的廠商，轉向收購6吋廠，成為重要的選項。

根據旺宏官網資料顯示，該公司是2000年跨足晶圓代工，6吋廠月產能約2萬片，主要項目涵蓋高壓製程的混合訊號、電源管理、類比及微機電元件等。