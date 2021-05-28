蘋果A15晶片 傳台積電獨家量產

台積電5奈米製程，獨家生產蘋果最新一代A15處理器。

市場傳出，台積電 已開始以5奈米製程，獨家生產蘋果 最新一代A15處理器，預計8月大量產出。A15是今年度iPhone搭載的最新處理器，台積電此時開始投片，市場預期，今年度新iPhone可望如期在9月中下旬推出，去年新機因疫情而延後發表的狀況將不復見，讓台積電等供應鏈恢復傳統旺季動能。

台積電向來不評論單一客戶與訂單動態。業界人士透露，依照蘋果過往的產品步調，估計今年將會推出新一代智慧型手機 「iPhone 13」系列，手機搭載的處理器名稱為A15，內部代號為「Crete」，採用台積電5奈米製程生產。

外界預估，從時程來看，蘋果的A15處理器應當已於本月在台積電投產，大約從8月會大量產出，新品則於第4季開賣，搶搭傳統旺季商機。

去年初全球受到新冠肺炎疫情干擾，蘋果當時的產品發布計畫也受到影響，去年度iPhone 12系列機種大約延後一個月，於10月中才亮相，其搭載的處理器A14，採用台積電5奈米製程生產。法人認為，即使全球疫情尚未平息，該公司今年的新品發表，將會重新回到正常的腳步。

至於蘋果下一代處理器「A16」，市場傳出將規劃使用台積電4奈米製程生產，投產時間則會落在明年第2季，並於明年第3季大量生產，可望仍由台積電獨家代工。

蘋果是台積電最大客戶，總是採用台積電最先進的製程來生產其處理器。今年第1季，台積電5奈米製程的銷售比重已達14％，7奈米製程比重則占35％，等於7奈米以下製程占其業績比重即近五成。

今年已經是台積電5奈米製程量產的第二年，該公司指出，由於智慧手機與高效能運算的應用驅動，該製程的需求持續強勁，估計將占今年營收比重20％。與5奈米製程同家族的4奈米製程，預計將在今年下半開始風險性試產，並於2022年量產。台積電認為，在未來幾年，對5奈米製程家族的需求會持續增長。

另外，如果以應用產品別來看，台積電第1季的業績中，智慧手機是第一大應用，占比達45％，其次是高效能運算，比重為35％，兩大應用撐起台積電的八成江山。台積電27日股價下跌3元台幣，以582元台幣收市，外資終結連四買，轉為賣超8048張，投信則連三買。