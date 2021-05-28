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上海南僑連續漲停板 股價已漲至2.8倍

記者林則宏／綜合報導
南僑食品5月18日在上海A股上市以來，截至27日已連續8個交易日攻上漲停。（取自上海台灣同胞投資企業協會）
南僑食品5月18日在上海A股上市以來，截至27日已連續8個交易日攻上漲停。（取自上海台灣同胞投資企業協會）

南僑食品本月18日在上海A股上市以來，天天攻上漲停板。27日一開盤就再度漲停鎖死，目前股價已經來到人民幣47.66元（約7.5美元），大約是發行價16.98元的2.8倍。

由於股價出現異常波動，南僑也在27日晚間發布公告稱，公司股票於25日、26日、27日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。經公司自查並向控股股東及實際控制人核實，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

公告並表示，經核實，公司未發現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

新京報表示，這已經是南僑食品5月18日上市以來，發布的第三份股票交易異常波動公告。

南僑18日股票上市當天，開盤報每股人民幣20.38元（約3.2美元），較發行價上漲約20%，隨後股價迅速拉升至44%的漲停上限，當日收盤報24.45元（約3.8美元）。之後，南僑連續七個交易日漲停，迄今已創下連續八根漲停板的紀錄。

根據公司財報，南僑2018年至2020年，營收分別為人民幣23.64億元、23.51億元、23.22億元（約3.72億美元、3.7億美元、3.66億美元），呈下降趨勢，但凈利潤則分別為2.77億元、2.98億元、3.25億元（約4369萬美元、4700萬美元、5773萬美元），逐年走升。

股票 股價 營收

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